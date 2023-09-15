Собянин рассказал о планах открыть магазины «Сделано в Москве»

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов
Мэр города Москва Сергей Собянин рассказал, что в столице планируется открытие магазинов «Сделано в Москве».
По словам Собянина, более 3 тысяч брендов стали за год участниками программы «Сделано в Москве». Глава города также напомнил, что компании столицы представлены на платформе «сделановмоскве.рф». Об этом он сообщил в личном телеграм-канале.
Он также рассказал, что за 2023 год онлайн-магазин посетило более двух миллионов покупателей. В ближайшее будущее Сергей Собянин планирует открыть физические точки продажи «Сделано в Москве».
Московский глава также добавил, что любые бизнесмены могут стать участниками программы, в том числе самозанятые.
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«Главная задача обновленной программы — продвижение локальных брендов, расширение рынка сбыта. Мы оказываем производителям самую разную поддержку — от рекламы до выставок», — написал мэр.
Московский глава также добавил, что любые бизнесмены могут стать участниками программы, в том числе самозанятые.
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Алина Юрчак