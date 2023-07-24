Собянин сообщил о строительстве центра инноваций и импортозамещения в Воскресенском

Фото: сайт Кремля
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве построят центр инноваций и импортозамещения, проект здания уже согласован.
Инновационный центр будет состоять из трех этажей и расположится в Воскресенском поселении. Комплекс предоставит более 230 рабочих мест в области высоких технологий.
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Анастасия Крестьянова