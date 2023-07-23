Собянин: В Москве начали производство оборудования для атомных ледоколов

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На заводе в Москве впервые в России произвели составляющие для атомных ледоколов. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
«Столичный завод первым в России разработал и произвёл компоненты для системы безопасности атомных ректоров ледоколов. Раньше эти детали поставляли из Европы», – сообщил мэр Москвы.
Элементы разработали за четыре месяца, что является рекордным показателем. К концу года наладить установку отечественного оборудования планируется на всех новых ледоколах.
Кроме того, Собянин уточнил, что ледоколы работают на Северном морском пути и помогают в изучении природного потенциала Арктики.
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Элементы разработали за четыре месяца, что является рекордным показателем. К концу года наладить установку отечественного оборудования планируется на всех новых ледоколах.
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Анастасия Чинкова