Собянин: В Орле обустраивают аэропорт для перехвата летящих к Москве БПЛА

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Орле идет обустройство аэропорта для перехвата БПЛА, летящих к столице. Об этом пишет РБК.
«В этом году мы многое сделали для обороны Москвы от беспилотников. На протяжении последних нескольких недель мы действительно в течение суток по запросу Минобороны создаем новые объекты ПВО. Иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие БПЛА», — цитирует слова Собянина ТАСС.
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