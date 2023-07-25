Собянин заявил о желании превратить Москву в город-курорт

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Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с жителями в ВАО завил, что в столичных парках скоро откроются пять бассейнов под открытым небом с современными системами фильтрации и подогрева.
«Пять бассейнов запускаем в парках в ближайшее время, плюс департамент жилищно-коммунального хозяйства запускает в след году около 10 таких бассейнов, и постепенно будем развивать, наращивать, чтобы переплюнуть Сочи», - заявил Собянин.
Таким образом, по словам столичного мэра, Москва превратится в город-курорт.
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Элина Позднякова