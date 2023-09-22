Собянин заявил об окончании строительства центра фигурного катания в Ясенево

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Собянин также сказал, что приезжал на территорию центра полтора месяца назад и тогда понял, что объект будет сдан быстрее обозначенного срока.
Спортивный объект включает в себя две ледовые арены, трансформирующиеся в хоккейные поля. Арены позволят проводить хоккейные матчи, соревнования по фигурному катанию и ледовые шоу. Также в центре расположены 10 хореографических, 2 тренажерных, один акробатический залы и тренировочная площадка, покрытая льдом.
На территории спортивного объекта построена парковка на сто автомобилей и автобусов, а также место для прогулок. В заключении мэр пожелал тренерам и будущим чемпионам удачи и побед.
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