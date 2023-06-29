Соцсеть «ЯRus» остановит работу с 30 июня

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Социальная сеть «ЯRus» приостановит работу с 30 июня из-за политической ситуации
Причиной приостановки работы серверов стала «нестабильная политическая ситуация» в России, как сообщает команда разработчиков. Отмечается, что «ЯRus» намерена выполнить все денежные обязательства, при этом компания активно занимается поиском инвесторов.
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