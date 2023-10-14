Содержание автомобиля в России подорожает

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С приходом зимы ожидается увеличение затрат на обслуживание автомобилей из-за замены резины и увеличенного расхода топлива. Экономист Елена Зацаринная выразила такие опасения, отметив, что расходы на транспорт в течение осени уже выросли на 20%.
«Зимние шины изначально дороже летних, и недавно появилась информация о возможном увеличении их цен на 60%. С приходом холодов затраты на автомобиль в любом случае увеличатся, по крайней мере из-за замены шин и увеличенного расхода топлива», — отметила Зацаринная в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».Она также подчеркнула, что использование зимних шин сопровождается заметным увеличением расхода топлива. Экономист добавила, что не стоит рассчитывать на снижение цен на бензин, и отметила, что затраты на обслуживание автомобилей в течение осени уже увеличились на 20% из-за роста цен на автозапчасти.
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