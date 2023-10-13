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Сокуров рассказал о запрете своего фильма к показу на фестивале в Москве

Режиссер Сокуров: Фильм «Сказка» не покажут на фестивале «КАРО.Арт» в Москве
13 октября 2023, 17:50
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Министерство культуры РФ запретило показ кинокартины «Сказка», который должен был состояться в рамках международного фестиваля «КАРО.Арт» 15 октября. Об этом сообщил режиссер Александр Сокуров.

В своем телеграм-канале он выразил недоумение по поводу запрета демонстрации фильма, и сообщил, что намерен выяснить мотивы и причины такого решения Минкульта. Сокуров также опасается, что теперь картине откажут в выдаче прокатного удостоверения. Кроме того, он предположил, что последует некий негласный запрет не только на этот фильм, но и на другие его работы, созданные ранее.

По сюжету действие кинокартины «Сказка» разворачивается в годы Второй мировой войны. Однако создатели фильма уверяют, что это абсолютная условность, на экране показана фантастическая история с полностью вымышленным сюжетом.

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#история
#фильм
#запрет
#режиссёр
#фестиваль
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Общественник Абдулхаков рекомендовал мужчинам не бояться стать отцом
13 октября 2023, 18:40

Фото: istockphoto.com/Wavebreakmedia

Лидер общественного движения «Отцы Страны» Ринат Абдулхаков заявил, что роль отца в жизни человека одна из ключевых, и мужчинам не стоит бояться этой роли.
По его мнению, быть отцом – это самая важная и приятная ответственность.

«Отец может быть строг, иногда его ребенок может даже бояться, но он дает воспитание, отличное от материнского. Мама — мягкая, приласкает, пожалеет, а папа может быть груб, но, главное, справедлив», — заявил в беседе с Общественной Службой Новостей Абдулхаков.

Он добавил, что вырастить гражданина и человека – уже серьёзный подвиг.

Ранее Ринат Абдулхаков один из первых инициировал ввод Дня отца в перечень государственных. В России этот праздник отмечается 15 октября.

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#праздник
#воспитание
#отец
#семья
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Российские мусульмане выразили соболезнования журналисту Sputnik, потерявшему дочь
Российские мусульмане выразили соболезнования журналисту Sputnik
13 октября 2023, 18:36

Фото: iStock/RasselOK

Мусульмане России выразили искренние соболезнования журналисту Хайбару Акифи, который попал под обстрел ВСУ в Белгородской области, где он был ранен, а его дочь погибла. Об этом сообщает РИА Новости.
«Самые искренние слова поддержки Хайбару Акифи. Ужасная трагедия. Терпения, сил и здоровья. Мусульмане Северного Кавказа разделяют ваше горе. Молитвенно мы с вами», - цитирует РИА Новости председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Бердиева.

Напомним, накануне генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что в результате удара беспилотника ВСУ под Белгородом ранения получили журналист Sputnik и его жена, их четырехлетняя дочь погибла. По его словам, 29-летний Хайбар Акифи, работающий в афганской редакции Sputnik,находится в реанимации.
#россия
#трагедия
#мусульмане
#журналист
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Почти 70% петербуржцев имеет высшее образование
13 октября 2023, 17:40

Фото: istockphoto.com/Rattankun Thongbun

Опрос «Петербургского дневника» совместно с «Единой картой петербуржца» показал, что среди жителей Санкт-Петербурга 69% имеют высшее образование.
При этом, 15% имеют среднее специальное образование, 4% — среднее общее образование и столько же — неоконченное высшее образование.

Как передаёт «Петербургский дневник», 2% респондентов признались, что в настояще время находятся в процессе получения высшего образования, столько же людей заявили о том, что имеют основное общее образование.
Ранее сообщалось, что почти половина россиян (41%) хотя бы иногда используют возможности искусственного интеллекта для решения рабочих вопросов. Но больше половины респондентов (55%) ответили, что ещё не до конца понимают суть работы ИИ.

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#образование
#санкт-петербург
#опрос
#общество
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Как не стать жертвой преступления: преступник чувствует, кто «отбился от стада»
13 октября 2023, 17:07

Фото: IStock/KatarzynaBialasiewicz

Существует теория, согласно которой, жертвами преступления становятся не случайные люди, а те, кто имеет психологию жертвы. Целый комплекс знаний объясняет причину, казалось бы, необъяснимого явления, когда один и тот же человек все время становится жертвой преступлений. Редакция «Радио 1» расскажет, как не пострадать от рук преступника и как злоумышленники выбирают того, на кого совершить нападение.

Психология жертвы


Жертва преступления – это человек, которому причинен вред. Это могут быть физические увечья, моральный ущерб, нарушение прав или эмоциональные страдания. Существует целая наука – виктимология, которая занимается изучением поведения жертвы и ее психотипа. Со временем у виктимологии появились различные направления. Сторонники одного из них уверены, что особенное поведение присуще не только жертвам преступлений, но и тем, кто может пострадать от несчастного случая или стихийного бедствия.

Как преступник чувствует жертву


Психологи утверждают, что преступники действуют как «хищники», если провести аналогию с животными миром. На невербальном уровне люди чувствуют, кто «отбился от стада» или слабее. Излишняя суетливость, несобранность, невнимательность могут выдать неуверенного человека.

Кроме того, жертвы сами часто провоцируют злоумышленников, не задумываясь об этом. Излишние украшения, мобильные телефоны в заднем кармане, расстегнутые сумки или барсетки провоцируют преступников на противоправные действия. Такие признаки также характеризуют жертву. Злоумышленник считывает несобранность и невнимательность человека и понимает, что может этим воспользоваться. Еще одной причиной, по которой преступник выберет невнимательного или слишком задумчивого человека станет то, что потенциальная жертва не сможет вовремя среагировать на противоправное действие. Даже будучи в хорошей физической форме, слишком рассеянный человек не сразу заметит пропажу кошелька или мобильного телефона и бросится вдогонку за преступником.

Как не стать жертвой преступника


Чтобы избежать неприятностей и не стать жертвой следует поработать над своим сознанием. Психологи рекомендуют выходя из дома сосредотачиваться на всех процессах. Зачастую люди едут в общественном транспорте или идут по улице в наушниках, разговаривая по телефону и просто погрузившись в собственные мысли. Концентрируясь на определенном действии, внимание притупляется, это легко считывается человеком, который наблюдает за жертвой.

Важно научиться контролировать все происходящие процессы, обращать внимание на посторонних людей. Преступник не нападет на человека, если будет чувствовать опасность, если будет понимать, что он был замечен или предполагать, что может получить отпор.
Специалисты отмечают, что к еще одному фактору, который может сыграть против потенциальной жертвы может стать тихий голос или излишняя зажатость. Рядом с таким человеком злоумышленник будет чувствовать физическое и психологическое превосходство.
 
Чтобы обезопасить себя от неприятностей, нужно научиться производить впечатление сильного, уверенного в себе человека, излучающим спокойствие и твердость. Однако излишнюю браваду демонстрировать не стоит, это может спровоцировать преступника. 

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#психология
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#жертвы
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Собчак объяснила, почему не будет воевать за Израиль
Собчак объяснила, что не подходит для армии Израиля по возрасту
13 октября 2023, 17:06

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак объяснила, почему не пойдет воевать за Израиль. По ее словам, она не подходит для службы в любой армии, в том числе и израильской, по возрасту.
В прошлом году журналистка получила израильский паспорт. К тому же она одной из первых поддержала комика Максима Галкина*, которого некоторые осудили за то, что он не берет в руки оружие, учитывая тяжелую ситуацию в стране, где проживает. Собчак обратилась к Галкину* с призывом не реагировать на высказывания недоброжелателей. В ответ на это пользователи начали интересоваться, почему Ксения сама не идет воевать за страну, гражданкой которой является. 

В эфире своего YouTube-шоу «Осторожно. Собчак» журналистка заявила, что не может идти на военную службу — не подходит по возрасту. Также она посоветовала недоброжелателям отложить шутки про конные войска, намекая на нелестные сравнения, которые высказывались по поводу ее внешности.

Собчак также высказалась по поводу обострения конфликта на Ближнем Востоке. Она сказала, что Израиль является ее второй родиной, а нападение боевиков ХАМАС назвала варварством.

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* Признан иноагентом на территории РФ
#нападение
#израиль
#оружие
#паспорт
#шоу
#youtube
#пользователи
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Российские учёные создали нейросеть для собеседования менеджеров
13 октября 2023, 16:28

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) разработали приложение на основе нейросети, которое поможет повысить качество собеседования менеджеров по продажам.
Так, теперь соискатель должен будет записать видео со своей самопрезентацией продолжительностью не более трёх минут и загрузить его в созданное приложение, которое оценит личность на основе четырёх распространенных показателей оценки менеджеров по продажам: настойчивости, эмпатии, оптимизма, активной позиции.

«Мы разработали онлайн-приложение, которое помогает специалисту по подбору кадров выявлять наилучших соискателей при собеседовании продажников по анализу ключевых характеристик для специалистов данной сферы. Для этого наше программное обеспечение анализирует модель личности по видеозаписи поведения работника на собеседовании», — прокомментировал в беседе с Газета.ру старший научный сотрудник Лаборатории интегрированных систем автоматизации СПб ФИЦ РАН Алексей Кашевник.

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#ран
#наука
#технологии
#работа
#собеседование
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Певец Дунаев назвал бредом информацию о раке Дроздова
13 октября 2023, 16:17

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Друг семьи телеведущего и учёного Николая Дроздова, певец Дмитрий Дунаев заявил, что информация, распространяема СМИ о его онкозаболевании является неправдой и бредом.
«Никаких раковых заболеваний у него не обнаружили. Были моменты, когда плохое самочувствие. Но никаких серьезных заболеваний нет. Мы с ним практически каждый день созваниваемся, он вместе со своей супругой дома отдыхает. У него прекрасный голос. Видимо, кто-то занимается каким-то непонятным самопиаром. Придумывают какую-то ерунду. Бред какой-то», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Дунаев.

Ранее супруга известного телеведущего Николая Дроздова Татьяна сообщила, что её супруг здоров и в данный момент находится дома. Татьяна Дроздова также опровергла информацию о госпитализации Дроздова со злокачественной опухолью.

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#болезни
#рак
#сми
#селебрити
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В еврейских школах Петербурга отменили уроки из-за угрозы безопасности
13 октября 2023, 15:57

Фото: istockphoto/runna10

Руководство некоторых еврейских школ в Санкт-Петербурге решили не проводить занятия в пятницу, 13 октября. Об этом сообщили в городской синагоге.
Как сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online», что сегодня школы не работали по причинам безопасности, так как во всем мире было объявлено о повышенной угрозе. Но, как уточнили в синагоге, на последующие дни это не распространяется, далее занятия пойдут по обычному расписанию, добавив, что каждая школа сама принимала решение о проведении либо отмене уроков.

Корреспондент телеграм-канала позвонил в несколько городских еврейских учебных заведений. В классической еврейской гимназии на улице Декабристов занятия проводились по обычному расписанию. Дети могут заниматься, как обычно, потому что повышенные меры безопасности предприняты в синагоге, при которой гимназия и находится. В школе «Менахем» на Литовской улице объявили День здоровья, поэтому учеников в классах не было. Еще в одном учреждении был объявлен родительский день.

Напомним, двумя днями ранее лидер движения ХАМАС Халед Машаль обратился к мусульманам в разных странах мира с призывом устроить в пятницу, 13 октября, «всемирный еврейский погром».

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#гимназия
#школа
#дети
#школы
#меры
#безопасность
#уроки
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В Волоколамске откроют ЦКТ «Родники» после капремонта
13 октября 2023, 15:52

Фото: Антон Чернов

Волоколамский центр культуры и творчества «Родники» откроют после капитального ремонта в конце октября этого года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«В этом году центр культуры и творчества «Родники» отмечает свой юбилей. Его открыли ровно 70 лет назад - 29 октября 1953 года. Сейчас в центре 18 коллективов, занимается больше 380 человек - 70% из них дети и молодые люди. <…> В 2021 году мы начали капитальный ремонт - заменили практически все, начиная с коммуникаций и заканчивая кровлей. Сейчас осталось еще раз покрасить сцену и поставить оборудование - звук и свет, цифровую технику и мебель в учебные помещения <…> Постараемся завершить все работы к 29 октября, чтобы свой юбилей ЦКТ встретил уже в новом облике», - отметил Андрей  Воробьёв.
Кроме этого, в центре появятся новые студии и кружки. Также полностью изменили концертный зал и установили новые кресла.

Стоит отметить, что ремонт начался в рамках региональной программы «Культура Подмосковья».

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