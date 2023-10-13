Сокуров рассказал о запрете своего фильма к показу на фестивале в Москве

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Министерство культуры РФ запретило показ кинокартины «Сказка», который должен был состояться в рамках международного фестиваля «КАРО.Арт» 15 октября. Об этом сообщил режиссер Александр Сокуров.
По сюжету действие кинокартины «Сказка» разворачивается в годы Второй мировой войны. Однако создатели фильма уверяют, что это абсолютная условность, на экране показана фантастическая история с полностью вымышленным сюжетом.
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