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Солист группы «Пошлая Молли» Бледный посоветовал полякам учить русский

06 ноября 2023, 19:20
Фото: iStock/delray77

Фото: iStock/delray77

Солист украинской рок-группы «Пошлая Молли» Кирилл Бледный сказал, что его бесит польский язык.
Он посоветовал полякам в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) учить русский язык.

«Меня бесит польский язык. Я не понимаю, зачем говорить на этом языке, когда есть русский язык. Есть же Российская империя, просто вступите в неё, как раньше, и говорите на нормальном языке», —сказал Кирилл Бледный.

Потом музыкант перевёл своё заявление на польский язык с помощью переводчика.

Ранее Медведев заявил, что Польша может вступить в военный конфликт с Россией и Белоруссией. Польское присутствие на Украине, а также наращивание военного присутствия на границах может привести к прямому столкновению Польши с Россией и Белоруссией, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты».

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#польша
#россия
#язык
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Роман Костомаров провёл тренировку по боксу
06 ноября 2023, 18:38

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В планах фигуриста встать на коньки.
Shot пишет, что заслуженный мастер спорта по фигурному катанию Роман Костомаров рассказал, что на днях сходил на бокс и занимался без протеза. Об этом олимпийский чемпион сообщил на марафоне «Знание», который проходит в рамках Международной выставки-форума «Россия» в Москве.

Роман Костомаров продолжает идти к своей мечте — выйти на лёд на коньках. По его словам, ежедневные тренировки помогут ему в этом.

Ранее Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров поделился с подписчиками видео, где он водит машину после установки протезов.

«Нет ничего невозможного. Без ручек за рулем! Мы не гоним, мы едем по трассе мотоциклетной, торможение, повороты. Чувствую нормально, руке только чуть неприятно левой», —рассказал Роман Костомаров.
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#фигурное катание
#спортсмены
#новости
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На Украине заявили о проблемах на трех КПП на границе с Польшей
Погранслужба Украины: на трех КПП на границе с Польшей затруднено движение
06 ноября 2023, 18:13

Фото: iStock/ValleraTo

Движение грузовиков затруднено в трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. Об этом сообщили в госпогранслужбе Украины в телеграм-канале.
Отмечается, что протестующие планируют пропускать по одному грузовому автомобилю в час, а также грузовые автомобили гуманитарными грузами.

Ранее польские перевозчики пообещали не блокировать движение автобусам, легковым автомобилям и грузовикам с гуманитарным грузом. По словам представителя украинской Госпогранслужбы Андрея Демченко, блокада пунктов пропуска на границе с Украиной запланирована на 14.00 мск и якобы не будет долго длиться.

Напомним, Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» сообщила в своем телеграм-канале, что польские перевозчики с 3 ноября могут начать забастовку и перекрыть все пункты пропуска на украинской границе из-за растущей конкуренции международных перевозок между Украиной и Евросоюзом. Основная причина такой акции заключается в повышенной конкуренции.

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#движение
#автомобили
#пропуска
#акции
#украина
#польша
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Бывший протодиакон Кураев уехал из России в День народного единства
06 ноября 2023, 17:15

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Лишенный сана бывший протодиакон РПЦ Андрей Кураев сообщил, что покинул страну в День народного единства.
«Забавно вышло: откололся в день народного единства :) Просто «судьба диссидента», – такую подпись Кураев оставил в своём блоге в «Живом журнале» в понедельник. Он сопроводил запись фотографией с чемоданами, где видна надпись на чешском.
Ранее Кураев говорил РИА Новости, что скоро покинет РФ и уедёт в столицу Чехии Прагу, где будет работать.

Андрея Кураева лишили сана в 2020 году за «систематический и многолетний характер клеветнической деятельности» и оскорбительные высказывания в «Живом журнале» в день смерти протоиерея Александра Агейкина.

Ранее сообщалось, что внучка дагестанского поэта Гамзатова получила израильское гражданство. В социальной сети 45-летняя Шахри Амирханова написала, что потерять родину для неё оказалось не так болезненно, как она думала.

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#россия
#новости
#день народного единства
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Хинштейн подчеркнул, что использование VPN в России не запрещено
Хинштейн: использование VPN в России не запрещено, это выбор каждого
06 ноября 2023, 17:07

Фото: iStock/Pinkypills

Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн заявил, что использование VPN в России не запрещено, но это выбор каждого. Об этом Хинштейн сообщил на просветительском марафоне «Знание. Первые» в рамках выставки «Россия» на ВДНХ.
По словам парламентария, VPN является устройством, обманывающим сети и проводящим трафик, минуя границы РФ, это означает, что пользователь доверяет все данные неизвестным лицам. Хинштейн напомнил, что большинство VPN-сервисов используют конфиденциальные данные.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор займётся разработкой критериев ограничения доступа к материалам, содержащим информацию о способах обхода блокировок запрещённых ресурсов.  с 1 марта 2024 года будут заблокированы все VPN-сервисы, которые предоставляют доступ в запрещённые в России ресурсы.

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#трафик
#рф
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Матвиенко предлагает создать в РФ министерство счастья
06 ноября 2023, 16:57

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает создать в России министерство счастья.
Данное предложение она озвучила во время выступления на марафоне «Знание. Первые» в рамках выставки-форума «Россия».

«Вот вы знаете, я мечтала, даже предлагала: «Давайте создадим в России министерство счастья», – рассказала Валентина Матвиенко.
По её мнению, такое ведомство может рассматривать новые законы и постановления, а потом определять, сделают ли они россиян счастливее.

«Пока группа поддержки у меня маленькая. Присоединяйтесь, пожалуйста. Я думаю, что придет время, когда мы в России создадим министерство счастья. У вас есть шанс стать министром», – сказала в заключении Валентина Матвиенко.
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#валентина матвиенко
#министерство
#россия
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В Аргентине фанат не смог пережить проигрыш команды «Бока Хуниорс»
06 ноября 2023, 16:27

Фото: РИА Новости/Алехандро Мартинез Велез

Болельщик «Бока Хуниорс» покончил с собой после поражения команды в Кубке Либертадорес.
Marca пишет, что в субботу «Бока Хуниорс» проиграл «Флуминенсе» из Бразилии (1:2). Матч проходил на «Маракане» в Рио-де-Жанейро.

23-летний полицейский Марсело Моралес из Буэнос-Айреса являлся страстным болельщиком. Накануне матча он предупреждал родных, что покончит с жизнью, если его команда проиграет.

«Когда команда проигрывала, ему было плохо, он становился очень грустным, разбивал вещи, говорил, что «Бока» - величайшая команда. Однако «Бока» - помойка, они убили его. Теперь у меня его нет, и ни один игрок не передал свои соболезнования», - рассказывает мать болельщика.
По словам женщины, она не думала, что её сын дойдет до такого. Родители считали, что сын шутит, когда говорит о самоубийстве из-за проигрыша команды.

«Мы думали, что он шутит. Пусть молодые люди одумаются, пусть думают о своей семье», - добавила женщина.
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#футбол
#спорт
#болельщик
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«Аэрофлот» сорвал концерт джазового квартета Петра Востокова в Тюмени
06 ноября 2023, 16:08

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

На рейс оказалось продано больше билетов, чем мог вместить самолёт.
Shot пишет, что 38-летнему музыканту Петру Востокову не досталось места, чтобы вылететь из Москвы. Трубач должен был выступать с квартетом в концертном зале FABRIC JAZZ в Тюмени в субботу. Утренним рейсом артист планировал прилететь туда из Москвы. Но в Шереметьево ему сообщили о «невозможности предоставления мест».

В качестве компенсации музыканту предложили билет в бизнес-класс, но следующий рейс был через сутки. В итоге организаторам джазового вечера пришлось отменять концерт, приносить извинения и возмещать убытки.

Ранее «Аэрофлот» аннулировал билеты пассажиров, которые купили дешёвые места на рейсы Екатеринбург—Пхукет. В авиакомпании сказали, что цены упали из-за технического сбоя. 

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#аэрофлот
#самолёты
#аэропорт
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Внучка дагестанского поэта Гамзатова получила израильское гражданство
06 ноября 2023, 15:56

Фото: IStock/John Theodor

Шахри Амирханова получила израильский паспорт.
В социальной сети 45-летняя Шахри Амирханова написала, что потерять родину для неё оказалось не так болезненно, как она думала.
Экс-главный редактор российских изданий Harper’s Bazaar и Tatler, издатель англоязычного медиа-проекта INRUSSIA получила израильское гражданство.

«Удивлена, польщена и горжусь. Спасибо, что приняли меня с любовью в моем новом доме. Я горда и рада быть здесь», — написала Шахри Амирханова в одной из социальных сетей.
Ранее актёр Алексей Панин получил гражданство Соединенных Штатов Америки, фотографию с американским паспортом на фоне украинского флага Панин* опубликовал в своей социальной сети.

«Три года, пока жил в Испании, поработал на Госдепартамент США», - так Панин* подписал опубликованное фото.
Напомним, Панин* перебрался из РФ в Испанию осенью 2020 года, а с началом специальной военной операции он неоднократно высказывался против проведения СВО и российских властей.

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*признан иностранным агентом на территории РФ
#гражданство
#израиль
#дагестан
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В Москве экстренно госпитализировали народного артиста Соломина
06 ноября 2023, 13:42

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Юрия Соломина экстренно госпитализировали с инсультом в Москве.
Об этом пишет тг-канал Mash. В июне актёру и режиссёру исполнилось 88 лет. Юрий Соломин известен по фильмам «Обыкновенное чудо» и «Адъютант его превосходительства». Выступал режиссёром «Ревизора» и «Скандального проишествия в Брикмилле».  

Также Юрий Соломин театральный педагог и худрук Государственного академического Малого театра России с 1988 года.

Ранее сообщалось, что 91-летний отец Киркорова сбежал из больницы. Ранее он самостоятельно обратился в медицинское учреждение с жалобами на одышку, отечность, боли в спине и общую слабость. Врачи диагностировали у него пневмонию, нарушение бронхиальной проходимости и двусторонний гидроторакс.

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