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Солист украинской рок-группы «Пошлая Молли» Кирилл Бледный сказал, что его бесит польский язык.
Он посоветовал полякам в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) учить русский язык.
Потом музыкант перевёл своё заявление на польский язык с помощью переводчика.
Ранее Медведев заявил, что Польша может вступить в военный конфликт с Россией и Белоруссией. Польское присутствие на Украине, а также наращивание военного присутствия на границах может привести к прямому столкновению Польши с Россией и Белоруссией, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты».
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«Меня бесит польский язык. Я не понимаю, зачем говорить на этом языке, когда есть русский язык. Есть же Российская империя, просто вступите в неё, как раньше, и говорите на нормальном языке», —сказал Кирилл Бледный.
Ранее Медведев заявил, что Польша может вступить в военный конфликт с Россией и Белоруссией. Польское присутствие на Украине, а также наращивание военного присутствия на границах может привести к прямому столкновению Польши с Россией и Белоруссией, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты».
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Мария Фирсова