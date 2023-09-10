«Соллерс» представил новый российский пикап на ВЭФ-2023

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Российский автомобилестроительный концерн «Соллерс» представил новый пикап ST6, который начнут выпускать в Приморском крае в ближайшее время. Презентация автомобиля прошла на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает РИА Новости.
Новый пикап – это полноприводный автомобиль 4х4 с механической 6-ступенчатой коробкой передач. Имеются две модификации двигателя: дизельный (2,0 литра) и бензиновый (2,0 литра). Автомобиль может достигать скорости 150 километров в час. В его основе – жесткая каркасная конструкция, которая позволит обеспечить безопасность для водителя и пассажиров.
Сотрудники концерна, в ходе презентации автомобиля, выразили надежду на востребованность нового пикапа в первую очередь среди жителей Приморского края.
VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
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Сотрудники концерна, в ходе презентации автомобиля, выразили надежду на востребованность нового пикапа в первую очередь среди жителей Приморского края.
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Анастасия Чинкова