«Соллерс» представил новый российский пикап на ВЭФ-2023

Он отметил, что в настоящее время прорабатываются все необходимые для возобновления процесса производства документы. Также проводятся совещания с представителями министерства промышленности и торговли по вопросам дополнительного оснащения, поскольку необходимы новые мощности.Первые танки Т-80 поступили на вооружение Советской армии в 1976 году. Их особенностью стала единая газотурбинная силовая установка, которая позволяла увеличивать скорость до 80 км/ч при весе машины в 46 тонн. За это ключевое отличие от других танков Т-80 получил прозвище «летающий».В США считают, чтоНПО «Электромашина» представило«Калашников» применил в зоне СВО