Солнечная активность достигла двадцатилетнего максимума

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Солнечная активность показала неожиданный рост.
Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Институт солнечно-земной физики Российской академии наук сообщают, что уровень солнечной активности стал максимальным за 20 лет и составил 160.
Активность Солнца в данный момент выше, чем в 2012-2014 годах, на пике 24-го солнечного цикла. По предположениям учёных, новый цикл должен был быть слабее предыдущего, но солнечная активность только растёт и делает это примерно в 1,5 раза быстрее, чем прогнозировалось.
Максимум 25-го солнечного цикла исследователи ожидают в 2024 году.
Ранее климатолог и профессор Университета Консепсьона в Чили Мартин.Жак посоветовал человечеству привыкать к аномальной жаре. Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, а август уже принёс жару в северные и центральные районы Чили. Государство находится в Южном полушарии Земли, и период с июня по август считается там зимой. По мнению учёных, рекордно тёплая для этого времени года погода может стать нормой через несколько лет.
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Активность Солнца в данный момент выше, чем в 2012-2014 годах, на пике 24-го солнечного цикла. По предположениям учёных, новый цикл должен был быть слабее предыдущего, но солнечная активность только растёт и делает это примерно в 1,5 раза быстрее, чем прогнозировалось.
Ранее климатолог и профессор Университета Консепсьона в Чили Мартин.Жак посоветовал человечеству привыкать к аномальной жаре. Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, а август уже принёс жару в северные и центральные районы Чили. Государство находится в Южном полушарии Земли, и период с июня по август считается там зимой. По мнению учёных, рекордно тёплая для этого времени года погода может стать нормой через несколько лет.
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Мария Фирсова