Соловьев уволил Сатановского с канала после его слов о Марии Захаровой

Фото: официальный Telegram-канал МИД России
Востоковеда и политолога Евгения Сатановского уволили с канала «Соловьев LIVE», где он работал экспертом, за комментарий об официальном представителе МИД России Марии Захаровой.
Об этом в Telegram сообщил журналист Владимир Соловьев. Он лично извинился перед МИД России за заявления эксперта его программы. Высказывания Сатановского Соловьёв назвал «несправедливыми по содержанию» и «недопустимыми по форме». По словам Соловьёва, Сатановский сделал заявления не на канале авторской программы, а в интервью журналисту из Израиля.
Ранее в сети появилось видео, где Сатановский говорит о якобы антисемитизме официального представителя МИД. Он оскорбительно высказался о Захаровой и удивился, что такой человек как она является спикером Министерства иностранных дел России. В распространившемся видео, пишет Baza, Сатановский называет Марию Захарову «сильно выпивающей шмарой», которая «евреев не особо-то любит, а Израиль и терпеть не может».
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«Я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Яновичем и принял решение об увольнении Евгения Яновича Сатановского с нашего канала», —сказал Соловьев в видеообращении. Журналист был одет в военную форму и бронежилет.
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Мария Фирсова