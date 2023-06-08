Сомнолог Кудинов назвал главные причины недосыпа россиян

Фото: Фотобанк Московской области
Павел Кудинов заявил, что россияне страдают бессонницами из-за тревожных расстройств, депрессий и остановок дыхания во сне
Аналитики выяснили, что переплаты за неэффективность невыспавшихся сотрудников составляют 3,5 трлн рублей в год по всей России, в недосыпе призналась почти половина работающих россиян. Почему граждане страдают бессонницами, в беседе с «Радио 1» объяснил сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов.
По его словам, есть такая болезнь, как остановка дыхания во сне. При этом, человек периодически не дышит. Каждая остановка – это микро-пробуждение.
Кроме того, он подчеркнул, что есть еще одна проблема, которая связана не со здоровьем, а с образом жизни. Это называется социальный джетлаг, когда человек ложится спать и просыпается в разное время.
Ранее «Радио 1» сообщало, что сомнолог Черкасова назвала неочевидное средство для борьбы с тревогой.
«Средняя продолжительность сна составляет 6-8 часов. Недосыпы снижают работоспособность, память, внимание, скорость реакции, иммунитет, а также увеличивают риски инфекционных и онкологических заболеваний. Иногда человек спит положенное количество часов, но просыпается невыспавшимся. У этого есть несколько причин. Например, он может захрапеть и разбудить сам себя храпом, поэтому его сон будет неполноценным», - отметил Кудинов.
«Если человек считает, что он спит полноценно, но при этом не высыпается, можно обратиться к сомнологам и провести полисомнографию, чтобы уточнить причины, по которым этот сон неполноценный. Бессонница бывает двух типов: когда человеку тяжело заснуть и когда человек посреди ночи просыпается и второй раз не может уснуть. В первом случае, это тревожные расстройства, во втором – депрессии», - рассказал Кудинов.
Кроме того, он подчеркнул, что есть еще одна проблема, которая связана не со здоровьем, а с образом жизни. Это называется социальный джетлаг, когда человек ложится спать и просыпается в разное время.
Ранее «Радио 1» сообщало, что сомнолог Черкасова назвала неочевидное средство для борьбы с тревогой.
Татьяна Лаврова