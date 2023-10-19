Сомнолог рассказал о будильнике, после которого не хочется спать

На выполнение 50 заданий участникам акции отводится 60 минут. Военно-патриотический диктант включает задания об истории России, её сражениях, вооружении, победах и полководцах, героях и бойцах, военных событиях, отражённых в искусстве, литературе и документах.



Отдельной категорией заданий станут вопросы по обществознанию, праву и социологии.



Принять участие в диктанте могут все желающие в возрасте от 14 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте диктанта и зайти в личный кабинет по логину и паролю, которые придут на электронную почту. Вопросы станут доступны в момент начала диктанта в 10 часов.



Все подробности о мероприятии можно узнать по ссылке.

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