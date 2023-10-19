Сомнолог рассказал о будильнике, после которого не хочется спать

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«Есть такие состояния, когда человека вообще не добудишься, можно за ноги его дергать, он не проснётся. Это связано с фазами сна, и если во время утренней фазы зазвонил будильник, то человек его не услышит, он будет продолжать спать. Мы уже давно говорим про умные будильники, которые с нынешней техникой можно создать. Но почему-то учёных не слышат и не могут ничего придумать. Предполагается, что будильник будет будить человека утром, когда это удобно сделать, — по завершению определенного цикла сна. Тогда человек будет легко проспаться, человек будет себя чувствовать хорошо, не будет разбитости», — отметил сомнолог.
«Если утром тяжело и сложно отойти от сна, то нужно умыться холодной водой, а потом выпить кофе, чай и позавтракать», — сказал эксперт.Читайте также:
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