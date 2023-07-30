Сообщество стран Западной Африки закроет границы с Нигером

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Экономическое сообщество стран Западной Африки закрывает границы между странами сообщества и Нигером, а также прекращает коммерческие рейсы. Об этом сообщил глава комиссии сообщества Омар Алье Туре.
По словам главы комиссии, закрываются наземные и воздушные границы между Нигером и странами ЭКОВАС.
Напомним, ранее тысячи человек в Нигере протестуют против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки. Отмечается, что активисты скандировали лозунги, которые направлены против Франции и ЭКОВАС. Некоторые из участников акции размахивали флагами России.
Бойцы президентской гвардии ранее сообщили о смещении Мохамеда Базума с поста президента Нигера. В среду, 26 июля, они захватили дворец и резиденцию Базума и объявили о закрытии границ в государстве.
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Напомним, ранее тысячи человек в Нигере протестуют против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки. Отмечается, что активисты скандировали лозунги, которые направлены против Франции и ЭКОВАС. Некоторые из участников акции размахивали флагами России.
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Екатерина Коршунова