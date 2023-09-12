Сооснователь РКЦ Юнусов заявил о пользе сотрудничества с Китаем

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«Китай — один из двух мировых лидеров. Он действительно соревнуется с американцами за первое место. Нам было бы полезно с ним сотрудничать. Но это сотрудничество может быть тогда, когда у нас есть что-то, что интересно им», — пояснил в беседе с RT Юнусов.
При этом, он отметил, что Россия также имеет инновационные технологии, которые могут заинтересовать иностранных партнёров. Так, по его словам, созданный российскими учёными 16-кубитный квантовый компьютер имеет есть ряд технологий, которые сделаны лучше, чем у китайцев.
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