Сооснователь РКЦ Юнусов заявил о пользе сотрудничества с Китаем

В школах и библиотеках Московской области организованы пункты сбора художественной литературы для пополнения фондов школьных библиотек общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики.

О сборе гуманитарной помощи в рамках проекта «Литература — школам Донбасса» рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«Акция продлится до 1 октября. Вся собранная литература будет отправлена в ДНР гуманитарным грузом», — сообщила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

Читайте также:

Акция «Цифровой Диктант» пройдет во всех регионах России с 29 сентября по 15 октября.

Российские школьники выиграли золотые медали на Международной олимпиаде по информатике.