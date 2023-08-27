Сооснователь «Яндекса» Волож просит ЕС снять с него санкции

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Сооснователь интернет-компании «Яндекс» Аркадий Волож направил властям Евросоюза запрос с просьбой исключить его из санкционных списков.
Газета The Financial Times пишет, что адвокаты бизнесмена обратились в органы Евросоюза с просьбой отменить санкции, принятые в отношении Воложа. Запрос рассмотрят официальные лица ЕС в сентябре.
Со слов людей из окружения бизнесмена, Аркадий Волож надеется на то, что сможет убедить ЕС не продлевать санкции, срок которых заканчивается 15 сентября.
Ранее Волож выразил несогласие с решением РФ проводить СВО, Он покинул пост генерального директора «Яндекса» и руководящие должности в международных дочерних структурах группы в июне прошлого года после того, как его включили в санкционный список Евросоюза.
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Со слов людей из окружения бизнесмена, Аркадий Волож надеется на то, что сможет убедить ЕС не продлевать санкции, срок которых заканчивается 15 сентября.
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Мария Фирсова