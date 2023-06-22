Более 11 млрд долларов «утонули» вместе с пропавшим батискафом «Титан»

Фото: IStock/Artur Didyk
Напомним, что компания OceanGates выступает организатором путешествия, предлагая всем желающим посетить место крушения легендарного парохода «Титаник» за сумму в 250 тысяч долларов США (примерно 21 млн рублей). В экспедиции участвуют Хэмиш Хардинг (британский миллиардер) Шахзада Давуд (британо-пакистанский бизнесмен) а также его 19-летний сын Сулейман, Стоктон Раш (основатель компании OceanGate и организатор экспедиции) а также Поль-Анри Наржоле (французский исследователь «Титаника» и бывший командующий французским флотом).
Хэмиш ХардингХэмиш Хардинг — владелец компании по продаже и эксплуатации авиатехники Action Aviation, которая базируется в ОАЭ. 24 июня ему исполняется 59 лет.
Он известен тремя мировыми рекордами Гиннеса: самое быстрое кругосветное путешествие вокруг Земли через оба полюса, самая большая дистанция, пройденная в самой глубокой части океана (Марианская впадина), наибольшая продолжительность пребывания на такой глубине (4 часа и 15 минут).
Многие забежные агентства, включая Sky News и BBC, сообщили, что Хардинг является миллиардером. Однако по версии Forbes, он не фигурирует в их списке миллиардеров. И хотя его точный капитал не разглашается, интернет-издание Pledgetimes пишет, что состояние Хардинга оценивается в миллиард фунтов (1,3 млрд долларов США).
Шахзада Давуд и сынНа борту батискафа также присутствуют британо-пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.
Шахзада является вице-председателем Engro Corporation, одного из крупнейших пакистанских конгломератов, который инвестирует в удобрения, автомобильное производство, энергетику и цифровые технологии. И хотя сам он проживает в Великобритании, производство базируется в Пакистане, где мужчину называют самым богатым человеком.
Несмотря на его известность и медийность, точное состояние Давуда не раскрывается. По оценкам индийского интернет-издания Latestbollyholly, состояние этого любителя экстремальных развлечений может достигать 8 млрд долларов.
Стоктон РашСтоктон Раш — основатель компании OceanGate и организатор экспедиции. Компанию он основал в 2009 году, а в 2021 году организация начала возить туристов к обломкам «Титаника». Несколько лет назад состояние компании оценивалось в 66 млн долларов.
Недавно также стало известно, что жена владельца пропавшего батискафа является потомком пары, погибшей на «Титанике».
Найти данные о состоянии Раша практически невозможно. Однако некоторые агентства, в частности, Thedistin пишут, что капитал генерального директора OceanGate Стоктона Раша оценивается в 12 млн долларов США.
Поль-Анри НаржолеВозглавил экипаж «Титана» 77-летний французский исследователь «Титаника», бывший командующий французским флотом Поль-Анри Наржоле. Наржоле погружался к обломкам десятки раз, ведь он является директором по подводным исследованиям в компаниях E/M Group и RMS Titanic, которые владеют правами на обломки «Титаника».
По данным Distractify, состояние Поля-Анри оценивается примерно в 1,5 млрд долларов, хотя точную цифру найти сложно.
Таким образом, суммарно состояние экипажа пропавшего с радаров батискафа «Титан» может достигать одиннадцати миллиардов долларов.
Напомним, ранее стало известно, что батискаф, который вез туристов к месту крушения «Титаника», внезапно пропал с радаров. Связь с капитанами судна также пропала. На место крушения отправились спасатели из Бостона.
Однако подводник-глубоководник Хмыров рассказал, что вероятной причиной потери связи с экипажем стала авария аккумуляторной батареи в системе. А учитывая, что кислорода на пропавшей у «Титаника» субмарине хватит на 96 часов, вероятность спасения людей – крайне мала.