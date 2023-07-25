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Состояние сына Михаила Ефремова стабилизировали

Mash: Николая Ефремова перевели из реанимации в обычную палату
25 июля 2023, 18:26

Фото: iStock/sudok1

Состояние сына актера Михаила Ефремова улучшилось, он находится в сознании и общается с врачами. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.
По данным портала, состояние Ефремова удалось стабилизировать.

Сын российского актера без помощи медицинского персонала может самостоятельно сидеть на кровати. С пациентом проводят ряд реабилитационных профилактик для восстановления после многочисленных операций.


Николай Ефремов выпал из окна третьего этажа 30 июня. В результате падения, мужчина получил множественные переломы и потерял большое количество крови. Ефремов длительное время был подключен к аппарату ИВЛ.

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#Ефремов
#больница
#актер
#ИВЛ
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Физик Острецов: глобальной ядерной войны сейчас не может быть
25 июля 2023, 19:10

Фото: iStock/RomoloTavani

Доктор технических наук, специалист по ядерной физике и атомной энергетике Игорь Острецов заявил, что масштабной ядерной войны не может быть. Об этом пишет RuNews24.ru.
«Сейчас такое невозможно, так как в случае глобальной войны первые удары будут нанесены по лицам, отдающим ключевые приказы, поэтому крупной войны не будет», — цитирует слова физика RuNews24.ru.

Острецов также отметил, что «красная кнопка» есть, однако это означает, что основную команду всегда отдает верховный главнокомандующий.

Напомним, ранее выяснилось, что Россию могут обвинить в применения тактического ядерного оружия после провокации Киева с «грязной бомбой». Дипломат Корчмарь уверен, что вбросы о «грязной бомбе» идут со стороны Украины. Власти страны пытаются накачать пропагандой свое и западной общество. Он также уверен, что в будущем тема с ядерной войной будет накаляться. Это все результат информационной войны, западной и киевской пропаганды.

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#ядерная война
#бомба
#физик
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Смертельный «Солнцепёк»: уникальное оружие России
ТОС «Солнцепёк»: боевые характеристики и интересные факты
25 июля 2023, 18:58

Фото: РИА Новости

Уникальное достояние России или повсеместный сжигатель? Оружие ТОС-1А «Солнцепёк» представляет собой огнемётную систему, которую любят и уважают все военные и просто специалисты по оружию. Это установка, аналогов которой практически нет во всём мире. О том, почему оружие впечатляет своими боевыми характеристиками всех друзей и врагов, — в разборе «Радио 1».

Что такое ТОС «Солнцепёк»

ТОС – это тяжёлая огнемётная система, которая нужна для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения зданий и сооружений объёмным взрывом. ТОС-1А «Солнцепёк» разработали ещё в Советском Союзе, но на поле боя он находится до сих пор. В узких кругах его называют смертельным оружием, потому что он сжигает буквально всё на своём пути.

История создания ТОС «Солнцепёк»

История создания оружия «Солнцепёк» уходит своими корнями в конец XX века, когда военные стратеги и инженеры во всём мире активно занимались разработкой новых и эффективных средств огневой поддержки для вооружённых сил, но только в СССР нашли уникальную конструкцию для идеального оружия. Разрабатывалась боевая машина ещё с 1971 по 1979 год в Омске, в Конструкторском бюро транспортного машиностроения. Комплекс включал в себя боевую машину — пусковую установку с пакетом из 30 направляющих труб на шасси танка Т-72 и транспортно-заряжающую машину на колёсном шасси. Первые образцы тяжёлых огнемётных систем стреляли на дистанцию от 400 до 4500 метров.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Обновили огнемётную систему лишь в 2001 году. Именно тогда её прозвали ТОС-1А «Солнцепёк». Количество направляющих было уменьшено с 30 до 24. Зато значительно усилилась броневая защита, что очень важно с учётом того, что огнемёт работает фактически на переднем крае. Согласно характеристикам, «Солнцепёк» одним снарядом может уничтожить 1 га земли, его скорость достигает 65 км/ч, а дальность выстрела достигает шести километров. Но главная отличительная особенность этого оружия – оно не взрывает, а сжигает высокой температурой. Температура взрыва превышает 2000 градусов Цельсия.

Стоит отметить, что оружие было разработано на основе своего предшественника – ТОС-1 «Буратино».

Сегодня система может запускать неуправляемые ракеты благодаря полностью автоматизированной системе управления пуском. Каждая ракета имеет твердотопливный двигатель, уникальную термобарическую взрывчатку и детонирующий взрыватель. 
Фото: РИА Новости

Где применяется ТОС «Солнцепёк»

Оружие «Солнцепёк» широко применяется во внутренних конфликтах и боевых действиях. Оно позволяет эффективно подавлять противника и создавать благоприятные условия для выполнения тактических задач. В частности, система участвовала в конфликтах в Сирии и Ираке.

В 2017 году Саудовской Аравии выдали лицензию на производство тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А, но из-за боязни испортить отношения с США работы застопорились. 

Сегодня ТОС «Солнцепёк» помогают российским военным проводить СВО на Украине. Своими объёмными взрывами они поджигают и разрушают здания, а также уничтожают живую силу противника в укрепрайонах и бункерах. 

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#Солнцепёк
#оружие
#Россия
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Новый корпус Одинцовской гимназии №14 откроют 1 сентября
25 июля 2023, 18:27

Фото: администрация Одинцовского г. о.

На территории Одинцовской гимназии №14 продолжается строительство нового корпуса на 500 учащихся. Строительная готовность объекта – 81%, сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. Открыть пристройку планируют к началу учебного года.
«Недавно в проект внесли изменения, поэтому темпы возведения немного снизились. Но мы оперативно их восстановили и сейчас догоняем график. На объекте работают 288 специалистов, задействовано девять единиц техники. Поставили подрядчику задачу нарастить число рабочих до 340 человек», – рассказал Иванов.
Он отметил, что все строительные работы должны быть завершены до конца августа. Также должна быть сделана уборка помещений, проведено оснащение кабинетов. 1 сентября дети должны сесть за парты, подчеркнул Иванов.

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#Одинцово
#гимназия
#строительство
#1 сентября
#Андрей Иванов
#Московская область
#Подмосковье
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Путин дал поручение своевременно индексировать зарплаты бюджетникам
25 июля 2023, 18:27

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил правительству своевременно индексировать зарплаты специалистов, трудящихся в бюджетной сфере.
«Нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере, иначе будет перетекание. Мы понимаем, из бюджетной сферы люди будут уходить. Нужно своевременно их индексировать, эти заработные платы», - напомнил Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.
По информации президента, безработица в России снижается, сейчас она равняется 3,2%.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что доходы населения России начали расти в реальном выражении. Об этом он сообщил в ходе совещания по экономическим вопросам.

Глава государства отметил, что безработица в Россия составляет 3,2%. Он также указал на необходимость индексации зарплаты в бюджетной сфере и своевременное ее проведение.

По словам российского лидера, оплата труда в стране выросла с 2018 года впервые более чем на 10%. Также Путин заявил о рисках роста инфляции и отметил, что в настоящее время показатель увеличения цен находится на среднем уровне, но фиксируются признаки ускорения.

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#Путин
#бюджетники
#зарплата
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Непарный шелкопряд в России 2023: фото и как бороться на даче
Непарный шелкопряд: как выглядит гусеница и бабочка, и как с ними бороться на даче
25 июля 2023, 18:03

Фото: IStock/Wirestock

Непарный шелкопряд, также известный как вредительная моль, представляет небольшую бабочку, гусеница которой поедает шерстяные вещи, хлебные зёрна и растения. Насекомое может нанести урон лесам и сельскому хозяйству. Непарным он называется из-за того, что самец и самка сильно различаются, формой и окраской.

Непарный шелкопряд: как выглядит бабочка и гусеница — фото

Непарный шелкопряд внешне похож на моль или белую бабочку. Гусеница насекомого имеет желтоватую голову с коричневыми вкраплениями. На ней расположен мраморный рисунок. Тело цилиндрической формы. Молодые, только появившиеся гусеницы, имеют чёрный окрас и покрыты волосками.


Фото: IStock/Evgeniy Andreev

Какой урон наносит непарный шелкопряд природе и человеку

Непарный шелкопряд способен причинить серьезный ущерб лесам. Его гусеницы активно питаются лиственными деревьями, такими как дубы, яблони, березы. Это может привести к обнажению крон деревьев и их ослаблению. В глобальном смысле это может вызвать массовое опустошение лесных массивов, привести к уменьшению численности древесных видов и изменению экосистем.Также активное размножение шелкопряда может снизить биоразнообразие, поскольку любимые птицами растения становятся жертвами гусениц. Это может повлиять на разнообразие пернатых, насекомых и других организмов, зависящих от этих растений в пищевой цепи.

Для человека со своим огородом шелкопряд – главный враг. Гусеницы этого насекомого могут пожирать листья сельскохозяйственных растений, например, пшеницу, кукурузу, ячмень и другие. Впоследствии это приводит к снижению урожайности. 
Кроме того, что насекомое может вредительствовать на огороде, он также может вызывать раздражение кожи у человека. У некоторых людей даже могут возникать аллергические реакции. В некоторых случаях, при попадании в глаза волосков шелкопряда, возможны ожоги и повреждения роговицы.

Непарный шелкопряд в России 2023 — какие области он уже атаковал

В этом году россияне начали активно жаловаться на атаки непарного шелкопряда. О нашествии насекомого говорят жители Рязанской и Новосибирской областей. В последнем случае шелкопряд затронул сразу несколько районов: Краснозерский, Кочковский и Карасукский.

В Ульяновской и Московской области тоже зафиксировали вторжение гусениц непарного шелкопряда. Жители Подмосковья, в частности, жители Шатуры, публиковали в социальных сетях и СМИ фотографии вредителя. 
Фото: IStock/Maksim Udalov

Как бороться с непарным шелкопрядом на даче — советы 

Борьба с непарным шелкопрядом на даче может быть вызовом для многих садоводов. Но мы сделали подборку самых действенных методов работы с насекомым от дачников и экспертов.  

1. Механическое уничтожение: в начале сезона, когда гусеницы только появляются, можно использовать механические методы, чтобы собирать и уничтожать их вручную. Используйте перчатки и специальные инструменты, чтобы собрать гусениц. Затем поместите их в плотно закрытые пакеты для последующего уничтожения.

2. Барьеры: создайте барьеры вокруг ваших садовых посадок. Непарные шелкопряды, пока они ещё гусеницы, не умеют летать, поэтому барьеры могут предотвратить их доступ к растениям. Используйте специальную ленту, клейкие ловушки или защитные сетки, чтобы оберегать ваши растения.

3. Биологические препараты: даже если вы укрыли всё сеткой, можно прибегнуть к специальным препаратам. Важно, чтобы они содержали бактерии Bacillus thuringiensis, так как они поражают пищеварительную систему гусениц, приводя к их гибели.

4. Привлечение врагов: в качестве помощника в борьбе с шелкопрядом могут выступить другие вредители, например птицы и насекомые-паразиты.  

5. Уничтожение гнезд: если вы нашли на участке гнёзда непарного шелкопряда, нужно сразу же их уничтожить. Это поможет предотвратить массовое размножение и распространение вредителя.

Для эффективной борьбы с непарным шелкопрядом нужно использовать сразу несколько способов и заранее готовиться к пришествию насекомого. Каждый из методов может быть эффективен сам по себе, но их комбинация может обеспечить более надежную защиту вашего сада от вредителя.

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#непарный шелкопряд
#насекомое
#вредитель
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«Единая Россия» подвела итоги работы весенней сессии в Госдуме
25 июля 2023, 17:55

Фото: istockphoto / rarrarorro

Андрей Турчак: Всё, что было обещано людям, должно быть выполнено.
По инициативе партии «Единая Россия» принялось порядка 40% законов в Госдуме, выполняющих поручения Президента РФ по поддержке участников СВО и их семей, социально-незащищённых категорий граждан, обеспечению обороноспособности страны и многие другие, сообщает «Радио 1» пресс-служба пресс–служба Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
«Единая Россия» продолжила укреплять статус и господдержку бойцов и их семей, закрывать пробелы, вскрытые СВО. В этой работе принимали участие все депутаты фракции. Хотел бы всем вам сказать спасибо. Эту работу мы вели, в том числе, на площадке рабочей группы по вопросам СВО, созданной по распоряжению Президента», – сказал Секретарь Генерального совета «Единой России», первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак. 
Законы, принятие по инициативе партии «Единая Россия» в отношении военнослужащих СВО: 
— закон о признании ветеранами боевых действий ополченцев, защищавших Донбасс с 2014 года;
— закон о введении бесплатной юридической помощи для участников СВО и членов их семей;
— закон об упрощении порядка признания участников СВО без вести пропавшими и умершими;
— закон о введении дополнительных льгот для участников СВО и их детей при поступлении в вузы;
— закон о принятии поправок о переводе ежемесячной выплаты участникам СВО из натуральной полностью в денежную форму;
— закон о погашении государством военной ипотеки в случае гибели или получения тяжёлой инвалидности в СВО и другие. 


Приоритетной задачей «Единой России» стало исполнение народной программы партии.

Законы, принятые по народной программе: 
— закон о развитии школьной медицины;
— закон о защите граждан от незаконных действий коллекторов;
— закон о бесплатном проезде детских автобусов по платным дорогам;
— закон о поддержке спортивных тренеров;
— закон о повышении безопасности газового оборудования в многоквартирных домах и другие.


Одним из важных принятых законов стал: Закон об обязательстве банков прописывать полную стоимость кредита в кредитном договоре максимально крупным шрифтом. 
«Председатель партии позитивно оценил реализацию мероприятий народной программы в этом году и поручил обеспечить их финансово в проекте федерального бюджета. Ни одно из мероприятий не должно сдвигаться вправо. Всё, что было обещано людям, должно быть выполнено», — подчеркнул Секретарь Генерального совета «Единой России».
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«Единая Россия» и фонд «Наша Правда» передали на фронт крупную партию спецтехники. Помощь направляют на линию боевого соприкосновения и по адресным запросам военных.

Появился Единый федеральный стандарт оказания мер поддержки участникам СВО и их семьям.

«Единая Россия» направила в зону СВО больше 300 тонн гумпомощи в июне.
#непарный шелкопряд
#насекомое
#вредитель
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Адмирал Комоедов: Разговоры со стороны Прибалтики по поводу Сувалкского коридора ведутся неспроста
25 июля 2023, 17:48

Фото: iStock/aleksandrs drozdovs

Бывший председатель комитета по обороне Госдумы адмирал Владимир Комоедов заявил, что разговоры по поводу Сувалкского коридора надоедают. Об этом сообщает Царьград.
Сообщается, что в Польше и прибалтийских странах ведутся открытые разговоры о необходимости военного укрепления Сувалкского коридора. Адмирал отметил, что строить различные версии по этому поводу на данный момент не имеет смысла.

«Моё мнение такое — план состряпан той стороной для получения реакции с нашей стороны, но нам эта Прибалтика не нужна», — цитирует Комоедова Царьград.

Напомним, ранее депутат Госдумы Анатолий Вaссерман заявил, что Европейский союз добровольно продаст России Прибалтику, в случае победы российской армии на спецоперации.

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#Прибалтика
#адмирал
#Сувалкский коридор
#НАТО
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Депутат Жигарев предложил поднять штраф за переход путей в неположенном месте ещё на 500 рублей
25 июля 2023, 17:33

Фото: Минтранс МО

Штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте в Подмосковье следовало бы увеличить до 2 тыс рублей. Такое мнение высказал «Радио 1» член комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Кирилл Жигарев. Так он прокомментировал принятие Госдумой законодательной инициативы Мособлдумы об ужесточении наказания за подобное правонарушение.
«Мособлдума выходила с предложением увеличить штраф со 100 рублей до 2 тыс рублей. Но коллеги из Госдумы решили, что это излишнее увеличение. Думаю, они просто недостаточно погружены в проблему и не очень хорошо знают, какова ситуация в Подмосковье», – отметил депутат. 
Как пояснил Жигарев, цель принятия закона – снижение количества несчастных случаев на железной дороге. 
«Если говорить о смертности на железнодорожных путях, то в Подмосковье за 2022 год погибли 250 человек. А если брать статистику за пять лет, то за это время зафиксировали 2,4 инцидента, 1652 из них – со смертельным исходом. Железная дорога – эта такой транспорт, где остановиться, как на автомобиле, нельзя. Поэтому и такая высокая смертность», – пояснил собеседник «Радио 1»
Как отметил Жигарев, для фиксирования нарушителей в регионе устанавливают видеокамеры с функцией распознавания лиц. Предотвратить же травмирование и смертность на железных дорогах пытаются разными методами, хотя это не всегда легко. 
«Ставим ограждения-змейки, перекрываем так называемые «народные тропы». Это приносит некий эффект. Но мы столкнулись с тем, что эти ограждения выламывали, срезали, выпиливали. Люди даже не боятся того, что это вандализм. В многих местах пришлось устанавливать бетонные заборы», – сказал подмосковный депутат. 
Ранее «Радио 1» сообщало, что Госдума по предложению Мособлдумы увеличила штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте. Ранее они составляли 100 рублей, теперь для Москвы и Московской области, а также для Санкт-Петербурга и Ленинградской области его размер достигнет 1,5 тыс рублей, для остальных регионов – 500 рублей.

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Названо число участников проекта «Железная дорога – детям»
 

 

#железная дорога
#безопасностьб
#штраф
#Госдума
#Мособлдума
#законопроект
#Кирилл Жигарев
#Московская область
#Подмосковье
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В канун празднования Дня ВМФ в Кронштадте откроется «Морская почта»
25 июля 2023, 17:23

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

27 июля в Кронштадте откроется «Морская почта» «Петербургского дневника». Любой желающий сможет отправить поздравление морякам по случаю Дня Военно-морского флота. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Отмечается, что на Якорной площади в Кронштадте будет установлено общественное пространство в виде парусного корабля, где бесплатно можно отправить поздравление в любое место, в том числе и на военно-морские базы России.


«Почта будет работать с 27 июля до 29 июля включительно. Отправить открытки можно с 13:00 до 19:00» — приводит слова главного редактора «Петербургского дневника» Кирилла Смирнова «Петербургский дневник».

Проект «Морская почта» «Петербургского дневника» реализуется впервые совместно с «Почтой России». 

Напомним, ранее по информации Минобороны России, российские ВМФ нанесли очередной удар по объектам на Украине, где готовились теракты против РФ. 

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#ВМФ
#Россия
#Санкт-Петербург
#почта
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Подмосковье ищет медработников