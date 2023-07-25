Состояние сына Михаила Ефремова стабилизировали

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Состояние сына актера Михаила Ефремова улучшилось, он находится в сознании и общается с врачами. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.
По данным портала, состояние Ефремова удалось стабилизировать.
Сын российского актера без помощи медицинского персонала может самостоятельно сидеть на кровати. С пациентом проводят ряд реабилитационных профилактик для восстановления после многочисленных операций.
Николай Ефремов выпал из окна третьего этажа 30 июня. В результате падения, мужчина получил множественные переломы и потерял большое количество крови. Ефремов длительное время был подключен к аппарату ИВЛ.
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Сын российского актера без помощи медицинского персонала может самостоятельно сидеть на кровати. С пациентом проводят ряд реабилитационных профилактик для восстановления после многочисленных операций.
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Анастасия Крестьянова