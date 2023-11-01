Сотни жителей Брюсселя вышли на акцию в поддержку Газы у посольства США

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Сотни жителей Брюсселя вышли на акцию в поддержку сектора Газа, об этом сообщает «РИА Новости».
Демонстранты собрались у американского посольства в столице Бельгии. Близко к зданию их не подпустили, поэтому люди были вынуждены стоять на противоположной стороне улице.
Отмечается, что в сравнении с предыдущими акциями, в этот раз протестующие усиленно контролировались полицией. На улице были установлены заграждения, а выпускали участников акции небольшими группами. Людей просили прятать палестинскую символику и не ходить с ней пол улицам.
Люди митинговали за немедленное прекращение огня в Газе, спасение детей и суверенитет для Палестинского государства.
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Отмечается, что в сравнении с предыдущими акциями, в этот раз протестующие усиленно контролировались полицией. На улице были установлены заграждения, а выпускали участников акции небольшими группами. Людей просили прятать палестинскую символику и не ходить с ней пол улицам.
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Евгения Парфентьева