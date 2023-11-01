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Сотни жителей Брюсселя вышли на акцию в поддержку Газы у посольства США

01 ноября 2023, 20:39
Фото: iStock/Wirestock

Фото: iStock/Wirestock

Сотни жителей Брюсселя вышли на акцию в поддержку сектора Газа, об этом сообщает «РИА Новости».
Демонстранты собрались у американского посольства в столице Бельгии. Близко к зданию их не подпустили, поэтому люди были вынуждены стоять на противоположной стороне улице.

Отмечается, что в сравнении с предыдущими акциями, в этот раз протестующие усиленно контролировались полицией. На улице были установлены заграждения, а выпускали участников акции небольшими группами. Людей просили прятать палестинскую символику и не ходить с ней пол улицам.


Люди митинговали за немедленное прекращение огня в Газе, спасение детей и суверенитет для Палестинского государства.

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#акции
#протесты
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#сша
#сектор газа
#палестина
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Жителей городского округа Пушкинский приглашают на праздничные гуляния 4 ноября
01 ноября 2023, 20:41

Фото: IStock/rarrarorro

Жителей городского округа Пушкинский приглашают на праздничные гуляния в День народного единства. Мероприятия запланированы на 4 ноября.
Как рассказали в администрации округа, в Пушкино, Ивантеевке и Красноармейске жителей и гостей ждут выставки, мастер-классы, анимационные программы, гастрономические площадки и многое другое. 

В частности, в Пушкино запланированы выставка этнических костюмов, народные игры, ярмарка и гастрономическая площадка. В Ивантеевке в этот день пройдёт мастер-класс «Цветок России», флешмоб «Мы едины» и дефиле этнических костюмов. А Красноармейск запланировал концертную программу «Мы разные, но мы едины», творческую встречу, выставку костюмов и акцию по раздаче воздушных шаров. 

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#выставка
#ярмарка
#пушкино
#пушкинский округ
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Хинштейн назвал фейком вхождение ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии
01 ноября 2023, 20:28

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

О вхождении частной военной компании «Вагнер» в состав Росгвардии не может быть и речи, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«Я неоднократно уже комментировал подобные слухи, вызванные в том числе и нашими законопроектами о праве Росгвардии создавать добровольческие формирования. Повторюсь вновь. Ни о каком вхождении ЧВК в Росгвардию нет и не может быть речи!», - прокомментировал ситуацию Хинштейн.

Он также напомнил, что бывший бойцы ЧВК могут подписать контракты с силовыми структурами РФ, однако, поглощение Росгвардией «Вагнера» невозможно. 

При этом, по словам Хинштейна, сами военные опровергли информацию о якобы наборы добровольцев в ряды ЧВК, стартовавшие в Перми.

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#военные
#чвк
#депутат
#госдума
#росгвардия
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В Госдуму внесли законопроект о запрете на фиктивные браки с иностранцами
01 ноября 2023, 19:22

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуму внесли законопроект, направленный против заключения россиянами фиктивных браков с иностранцами. Соответствующий документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).
Отмечается, что законопроектом предлагается внести изменения в федеральный закон о порядке выезда и въезда на территорию России и в закон о правовом положении иностранцев в РФ. 

Поправки позволят не допустить заключения фиктивного брака или фиктивного установления отцовства мигрантами для того, чтобы получить российское гражданство или право на постоянное проживание на территории России. 

Авторами законопроекта выступают сенаторы Андрей Клишас, Юрий Валяев и Ирина Рукавишникова, а также депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По их предложению, в России необходимо установить минимальный срок пребывания в браке с россиянином для того, чтобы по истечении его получить право на оформление вида на жительство. Уточняется, что это срок составит два года. 

Также отмечается, что при принятии законопроекта мигранты будут лишаться вида на жительства или разрешения на временное проживание, если выяснится, что они состоят в фиктивном браке. 

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#госдума
#законопроект
#мигранты
#гражданство
#поправки
#брак
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Финита ля комедия: Москвичка пострадала от любви к итальянцу
01 ноября 2023, 19:01

Фото: istockphoto/oatawa

Жительница Москвы влюбилась в итальянца и купила ему криптовалюты на сумму 2,8 миллиона рублей. Мужчина обчистил новую возлюбленную под видом ее обучения торгам на бирже.
По данным телеграм-канала SHOT, история, закончившаяся разбитым сердцем и опустошенными счетами, разворачивалась в районе Крылатское. 40-летняя мастер салона красоты увидела в приложении для знакомств знойного красавца и влюбилась в него без памяти. Мужчина рассказал, что он итальянец, но последние пару лет живет в Москве. Парочка активно переписывалась в телеграм, но на видеосвязь мачо не выходил. Якобы когда-то давно его жена умерла во время видеобеседы, а он до сих пор не отошел от стресса. Возможно, просто стеснялся акцента (малороссийского?).

Как-то мужчина похвастался, что много зарабатывает на криптовалюте и предложил москвичке обучить ее тонкостям биржевой игры, убедив ее, что пассивный доход обеспечит им обоим безбедную старость. Женщина страстно возжелала дольче виты и окунулась в сферу крипты: зарегистрировалась на сайте, приобретала валюту, списывала деньги с банковских счетов не считая, играла на бирже. Так увлеклась, что взяла кредит 1,8 миллиона рублей под залог своей квартиры.



Когда настал черед платить ежемесячный взнос по кредиту, начинающая инвесторша не смогла вывести средства: на сайте появилось окно с требованием заплатить налог. Женщина назанимала тут и там еще 706 тысяч рублей, перевела деньги в криптовалюту и закинула на сайт, но с нее потребовали еще. Возлюбленный сообщил, что ее счет заморожен, а потом пропал, тщательно вычистив всю переписку.

Поняв, что finita la commedia, москвичка обратилась в полицию, оценив общий ущерб в 2,8 миллиона рублей.

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#сайт
#ущерб
#счёт
#москва
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Более 300 иностранцев покинули сектор Газа
Reuters: порядка 320 иностранцев выехали из сектора Газа в Египет
01 ноября 2023, 18:57

Фото: iStock/Diy1

Порядка 320 иностранцев эвакуировались из сектора Газа в Египет через КПП «Рафах». Об этом сообщает агентство Reuters.
В рамках первого этапа эвакуации территорию сектора Газа покинули по меньшей мере 320 иностранцев. Через КПП «Рафах» они эвакуировались в Египет.

Напомним, что в среду, 1 ноября, началась эвакуация иностранцев, раненых палестинцев и людей с двойным гражданством через КПП «Рафах» на территорию Египта. Сообщалось, что за сутки территорию сектора покинут более 500 человек. Сразу после начала перемещения, дипломаты приступили к обсуждению эвакуации ещё тысячи человек. В результате, им удалось добиться ежедневной переправы тысячи иностранцев из анклава. 

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#сектор газа
#египет
#иностранцы
#эвакуация
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Столицей газомоторного топлива РФ объявлен Петербург
01 ноября 2023, 18:53

Фото: istockphoto.com/Denis Mamin

На Петербургском международном газовом форуме во время церемонии награждения регионов, которые активно используют газомоторное топливо, объявили победителя. И им стала Северная столица России.
«Победителем стал Санкт-Петербург. Мы благодарим город за уверенную позицию по продвижению экологичного вида топлива. Это случилось благодаря транспортной реформе в городе. Символично, что мы награждаем столицу газомоторного топлива именно здесь, во время проведения Петербургского международного газового форума», – приводит «Петербургский дневник» сообщение представителей компании «Газпром газомоторное топливо».

Так, в Петербурге большое количество такси на газу, упрощённый процесс переоборудования частного автотранспорта на экологичное топливо, постепенный переход общественного транспорта на экологичные виды топлива.

В число лидеров по этому показателю среди регионов России вошли также Ростовская область, Республика Башкортостан и Татарстан. Последний занял первое место в этом рейтинге в прошлом году.

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#топливо
#петербург
#транспорт
#экология
#рейтинг
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Хабиб Нурмагомедов призвал простить участников беспорядков в Махачкале
01 ноября 2023, 18:41

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Чемпион Европы по вольной борьбе Махмуд Магомедов обратился к властям Дагестана с просьбой помиловать задержанных участников антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы. Его просьбу поддержал бывший чемпион UFC, непобежденный боец Хабиб Нурмагомедов.
Он призвал найти и наказать тех, кто через телеграм-каналы организовал эти беспорядки. Хабиб также попросил не ломать судтбы молодых дагестанцев и смягчить их наказание до административного. Призыв знаменитого чемпиона в запрещенной в России социальной сети поддержали более 57 тысяч человек, передает NEWS.ru.

«Аллах прощающий и любит прощающих» — написал Нурмагомедов в заключение.

Ранее проявить снисхождение к несознательным погромщикам призвал также глава Духовного управления мусульман Татарстана Камиль Самигуллин. Он считает, что участников беспорядков спровоцировали иностранные спецслужбы, которые умело сыграли на чувствах верующих. По мнению муфтия, западные страны мечтают разрушить Россию изнутри, а штурмовавшие аэропорт стали пешками в их руках.

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#аэропорт
#призыв
#страны
#наказание
#человек
#дагестан
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Депутат Бородай заявил о необходимости кибервойск в РФ
01 ноября 2023, 18:12

Фото: istockphoto.com/Huang Evan

Депутат Госдумы Александр Бородай заявил о поддержке идеи создания специальных кибервойск.
«На самом деле такие войска нужны, а вот какие обязанности и функции они должны выполнять — вопрос непростой. Цифровизация и все элементы научно-технического прогресса играют огромную роль. Наше продвижение более чем за полтора года СВО колоссальное, но, к сожалению, как и у нашего противника», — отметил в беседе с NEWS.ru Бородай.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев поддержал идею создания кибервойск. По его словам, это может быть один из вариантов контрактной службы. Однако военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» заявил, что при Минобороны уже есть кибервойска и призвал защищать государство в целом.

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#цифровизация
#государство
#минцифры
#сво
#технологии
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В Белоруссии SMS приравняют к повестке в военное время
Власти Белоруссии узаконят призыв в военное время по SMS
01 ноября 2023, 18:06

Фото: iStock/Derek Brumby

Белорусские власти хотят закрепить в законодательстве возможность призыва военнообязанных в военкомат по SMS-оповещению в период военного времени. Об этом сообщил начальник генштаба ВС Белоруссии, первый замминистра обороны Виктор Гулевич.
Отмечается, что власти Белоруссии планируют на законодательном уровне закрепить возможность вызова военнообязанных в военкомат через SMS. 

При этом, в случае объявления в стране военного положения, SMS-оповещения будут приравниваться к официальной повестке из военкомата. 

Гулевич отметил, что мобильные операторы должны будут предоставлять данные об абонентах, которые состоят на воинском учёте. 

По словам начальника генштаба, рассылка сообщений позволит в кратчайшие сроки донести до всех военнообязанных белорусов информацию о необходимости прийти в военкомат или о том, что в отношении Белоруссии был произведён акт агрессии со стороны другого государства.

Также Гулевич сообщил, что при смене телефонного номера его владелец должен в течение недели уведомить об этом военкомат. Если этого сделано не будет, гражданину выпишут штраф.

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#белоруссия
#военкомат
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