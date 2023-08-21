Сотрудникам «Камаза» больше нельзя пользоваться техникой Apple на работе

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Такая мера была принята из-за ненадёжности устройств с точки зрения безопасного хранения информации.
Многие российские ведомства уже запретили своим сотрудникам использовать устройства американской корпорации. При этом, глава комитета Госдумы по информполитке Александр Хинштейн заявил, что рядовым россиянам не запретят пользоваться техникой Apple.
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