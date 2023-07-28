Сотрудникам промышленных предприятий могут запретить использовать Apple в рабочих целях

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Минпромторг рекомендует промышленным предприятиям России запретить своим сотрудникам использование iPhone в рабочих целях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на первого замглавы ведомства Василия Осьмакова.
В июле именно в Минпромторге первыми из отечественных министерств и ведомств сообщили о запрете вести рабочую переписку с устройств Apple для сотрудников. Следом стало известно о принятии таких же мер в госкорпорации «Ростех», Минцифры, Минпросвещения и Федеральной таможенной службе (ФТС).
Однако в настоящее время существуют проблемы с обеспечением сотрудников госструктур гаджетами с российской операционной системой «Аврора», поскольку их нет в продаже в розничных сетях. Но решить эту проблему должны в течение 10-15 дней, уточнили в Минпромторге.
В марте «Коммерсантъ» сообщал, что сотрудникам внутриполитического блока администрации президента рекомендовали поменять iPhone на смартфоны других марок. В июне сотрудники ФСБ сообщили, что несколько тысяч устройств Apple, которые использовали российские дипломаты, были заражены американскими спецслужбами вредоносным ПО.
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Однако в настоящее время существуют проблемы с обеспечением сотрудников госструктур гаджетами с российской операционной системой «Аврора», поскольку их нет в продаже в розничных сетях. Но решить эту проблему должны в течение 10-15 дней, уточнили в Минпромторге.
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Артем Путинцев