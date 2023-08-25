Сотрудники ФСБ задержали в Крыму шестерых исламистов из террористической организации

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В Крыму сотрудники ФСБ и Росгвардии разгромили ячейку запрещенной в РФ международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*. Были задержаны шесть исламистов, занимавшихся вербовкой мусульман.
Исламисты распространяли среди жителей полуострова террористическую литературу, осуществляли вербовку в ряды своей организации крымских мусульман. Силовики изъяли из квартир задержанных большое количество запрещенных в России пропагандистских материалов, средства связи, электронные накопители информации, а также крупная сумма денег в иностранной валюте. Следственными органами возбуждены уголовные дела.
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Александр Бойцов