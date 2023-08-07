Сотрудники ГУСТ, ГИБДД и МинЭкологии проводят регулярные рейды

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Сотрудники ГУСТ совместно с МинЭкологии и ГИБДД проводят регулярные рейды для пресечения незаконной перевозки и последующего сброса ОССиГ в неразрешенных местах.
Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова рассказала, что в 2023 году ответственными сотрудниками было проведено 23 рейда по выявлению нарушителей, которые незаконно перевозит и сбрасывают строительные отходы.
Ответственные сотрудники ведомств активно мониторят наличие необходимых документов на перевозку строительных отходов для предотвращения сброса и образования навалов на территории Подмосковья.
Также, Светлана Аипова отметила, что перевозить отходы ОССиГ можно после получения специализированного талона. Сделать это можно онлайн по ссылке.
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«Результатом рейдов в основном была конфискация транспортных средств», — рассказала Светлана Аипова на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Также, Светлана Аипова отметила, что перевозить отходы ОССиГ можно после получения специализированного талона. Сделать это можно онлайн по ссылке.
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Алиса Сергиенко