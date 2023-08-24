Сотрудники Комлесхоза сделали прогноз пожарной опасности

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области
Сотрудниками Комитета лесного хозяйства Московской области не было зафиксировано пожаров в регионе 23 августа, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
В четверг, 24 августа на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Волоколамском, Дмитровском, Наро-Фоминском и Талдомском лесничествах — II класс пожарной опасности.
В пятницу, 25 августа на большей части территории подмосковного региона ожидается I класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском и Талдомском лесничествах — II класс пожарной опасности.
В субботу, 26 августа на большей части территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности, в Орехово-Зуевском лесничестве — III класс пожарной опасности.
Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!
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В сети появились эксклюзивные фото с места крушения самолета Пригожина.