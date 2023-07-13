Сотрудники КПО «Восток» создали экспериментальный склон автодороги из техногрунта

Фото: МинЖКХ МО
«Автомобильный» склон вдоль ограждения комплекса обустроили в середине июня. На земляной грунт уложили геотекстиль, укрепили и засыпали просеянным техногрунтом. Для усиления склона на подготовленную площадку высадили смесь газонной травы. Через пять дней газонные травы дали первые всходы.
Культуры, выращенные на техногрунте, отличаются быстром ростом, цветением и урожаем.
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