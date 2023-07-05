Сотрудники Минпромторга прекратят использование iPhone для рабочих коммуникаций

iStock/Tatiana Sidorova
4 июля чиновникам из Минпромторга и подведомственным ему организаций разослали распоряжение, которое запретит использовать мобильные устройства Apple в рабочих коммуникациях с 17 июля.
«Ведомости» пишут, что данное распоряжение за подписью первого замминистра Василия Осьмакова получили сотрудники Минпромторга 4 июля.
Аналогичные запреты начнут действовать и в других крупных ведомствах и регионах в ближайшее время.
В приказе Минпромторга обозначен прямой запрет на использование «мобильных устройств Apple в служебной деятельности». Контроль за соблюдением запрета возложен на заместителя главы ведомства Василия Шпака.
В марте «Коммерсантъ» сообщал, что сотрудникам внутриполитического блока администрации президента рекомендовали поменять iPhone на смартфоны других марок. В июне сотрудники ФСБ сообщили, что несколько тысяч устройств Apple, которые использовали российские дипломаты, были заражены американскими спецслужбами вредоносным ПО.
Читайте также:
В кабмине сообщили о мерах безопасности при работе с информацией
В России возник переизбыток iPhone на рынке
В МИД РФ высказались по поводу «заражения» смартфонов россиян
Аналогичные запреты начнут действовать и в других крупных ведомствах и регионах в ближайшее время.
В марте «Коммерсантъ» сообщал, что сотрудникам внутриполитического блока администрации президента рекомендовали поменять iPhone на смартфоны других марок. В июне сотрудники ФСБ сообщили, что несколько тысяч устройств Apple, которые использовали российские дипломаты, были заражены американскими спецслужбами вредоносным ПО.
Читайте также:
В кабмине сообщили о мерах безопасности при работе с информацией
В России возник переизбыток iPhone на рынке
В МИД РФ высказались по поводу «заражения» смартфонов россиян
Мария Фирсова