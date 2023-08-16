Сотрудники подмосковных школ прошли обучение по программе «Специалист цифровой трансформации»

Фото: istockphoto / jacoblund
На программе прошли обучение порядка 200 сотрудников школ Подмосковья, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.Обучение длилось на протяжении 22 недель и состояло из 11 учебных модулей.
«Итоговая аттестация состоялась в АСОУ в формате публичной защиты проектов на научно-практической конференции, посвященной вопросам проектирования сценариев цифровой трансформации образовательной организации. Участники конференции обсудили в группах кейсы по разным вопросам цифровизации и представили их экспертному совету», — сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.
Читайте также:
Россияне назвали минусы частных школ.
Финалистка «Мастер года» из Подмосковья рассказала об опыте участия в конкурсе.В Госдуме предложено выдавать учителям деньги на посещение музеев и театров.