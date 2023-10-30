Сотрудники полиции проводят проверку на складе Wildberries в СЦ «Белая дача»

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Полицейские проводят проверку на складе Wildberries в сортировочном центре «Белая дача». Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Ранее сообщалось, что 20 октября полиция провела обыск в магазине кроссовок Никиты Ефремова после скандального разоблачения на YouTube, в котором Никиту Ефремова обвинили в продаже некачественных кроссовок и использовании оригинальных моделей кроссовок исключительно на витринах. Из магазина полицейские изъяли товар, который может быть контрафактом.
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