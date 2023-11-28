Сотрудники приюта в Омске спасли щенка с пятью лапами

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«Он настолько медленно бежал, что все уже скрылись, а он не осилил еще и трети пути. Даже издалека было видно, что этот щенок инвалид. Ловцы без труда его догнали и при ближайшем рассмотрении увидели, что у ребенка аномалия развития передней лапки», - прокомментировали ситуацию представители приюта.
Здоровому щенку начнут подыскивать любящий дом.
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