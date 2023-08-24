Сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося ребёнка

Сотрудники Химкинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области прапорщик полиции Дмитрий Митрофанов и сержант полиции Антон Сергеев нашли 9-летнего мальчика, который ушел с детской площадки и потерялся.

В ходе патрулирования сотрудники Росгвардии получили информацию о потерявшемся ребёнке, которую сообщили родители мальчика. Росгвардейцы оперативно приступили к поискам и нашли мальчика недалеко от его дома. Ребёнок решил выйти на улицу без сопровождения взрослых и пошёл гулять. Ребёнка передали родителям в целости и сохранности.

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