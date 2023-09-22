Сотрудники УФСИН России по Московской области почтили память коллег

Фото: пресс-служба УФСИН России по Московской области
Панихида прошла в рамках ежегодной Всероссийской акции «Вахта памяти».
«Панихида с участием руководства и сотрудников УФСИН по Московской области в нашем храме проводится впервые. Заупокойные богослужения также будут проводиться 22 сентября в День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников уголовно-исполнительной системы во всех исправительных учреждениях и следственных изоляторах Подмосковья. Сотрудники уголовно-исполнительной системы бережно хранят память о безвременно ушедших сослуживцах», — сказал священник Михаил Куземка.
Акция «Вахта памяти» проходит по всей России и посвящена погибшим при исполнении своих служебных обязанностей.
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