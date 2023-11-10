Сотрудников органов внутренних дел Дубны наградили за успехи в службе

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова
Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров поздравил с профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел. Торжественная церемония прошла в КМЦ «Инициатива».
«Мы живём в непростое время, каждый день приносит новые вызовы и угрозы. Но сотрудники полиции стоят на защите главных ценностей нашего общества, жизни, здоровья и благополучия граждан. Поздравления принимали и действующие работники, и наши уважаемые ветераны – все, кто выбрал делом своей жизни службу в полиции», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.Глава муниципалитета вручил почётные грамоты и благодарности отличившимся правоохранителям. Он пожелал им успехов в службе, семейных радостей, поменьше рутины и побольше приятных событий.
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