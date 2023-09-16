Сотрудница полиции сбила женщину на переходе в Москве

Фото: iStock/conejota
Как сообщает РИА Новости, сотрудница полиции предварительно сбила женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на юго-востоке Москвы. Информацию об этом предоставила пресс-служба главного управления МВД России по столице.
Водитель вызвала скорую помощь, и пострадавшую госпитализировали. Сейчас проводится проверка для выяснения обстоятельств произошедшего.
Читайте также:
В Свердловской области грузовик влетел в автобус, пострадал ребенок
Две девочки, пострадавшие на трассе «Скандинавия», остаются в больницах
Зеленский шокировал американского журналиста своим решением
Артем Кузьмин