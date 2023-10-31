Социальная сеть X заблокировала аккаунт движения «Хезболла»

Фото: iStock/Marina Demidiuk
Социальная сеть X (бывший Twitter) заблокировала аккаунт ливанского движения «Хезболла», об этом сообщает Jerusalem Post.
«X приостановила его работу, сославшись на нарушения его политики в отношении угроз насилия», - прокомментировали ситуацию в издании.
«Хезболла» - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.
Читайте также:
Армия Израиля подтвердила удар по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа
Белый дом признал гибель мирных жителей Газы под израильскими ударами
Эрдоган: Израиль совершает преступление против человечности в Газе уже 25 дней
Евгения Парфентьева