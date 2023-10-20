Социальные выплаты жителям Подмосковья проиндексируют с нового года

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В Московской области с нового года социальные выплаты проиндексируют на 5,6%, сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева. Таким образом, по её словам, минимальный размер пенсии будет составлять 15 735 рублей.
При этом размер единого пособия на детей, по словам министра, составит от 8,8 тыс до 17,7 тысяч рублей. Оно выплачивается в трёх размерах, в зависимости от дохода семьи.
Другое условие для доплаты к пенсии – пенсионер должен быть одиноко проживающим или проживающим в семье с супругом-пенсионером или ребёнком до 18 лет, либо ребёнком-инвалидом старше 18 лет, если инвалидность установлена до совершеннолетия ребёнка.
Как пояснили в министерстве, индексация социальных выплат проводится ежегодно для повышения уровня жизни населения и обеспечения социальной поддержки тех, кто в ней нуждается. Сейчас размер минимальной пенсии в регионе составляет 14,8 тыс рублей, единого пособия на детей – 8,4-16,7 тыс.
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«С нового года выплаты в увеличенном размере получат свыше 280 тыс жителей региона. Также с этого года по решению губернатора неработающим пенсионерам старше 65 лет выплачивается ежемесячная доплата к пенсии до 18 тыс рублей. Для получения этой выплаты они должны проживать в Подмосковье более 10 лет», – пояснила Болатаева.
Как пояснили в министерстве, индексация социальных выплат проводится ежегодно для повышения уровня жизни населения и обеспечения социальной поддержки тех, кто в ней нуждается. Сейчас размер минимальной пенсии в регионе составляет 14,8 тыс рублей, единого пособия на детей – 8,4-16,7 тыс.
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Лора Луганская