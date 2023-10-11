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Социальную ипотеку в Московской области получили более 130 женщин-учёных

11 октября 2023, 17:41
Фото: Мининвест МО

Фото: Мининвест МО

Жилищную субсидию в рамках «Социальной ипотеки» в Подмосковье с 2016 года получила 131 женщина-научный работник. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Она выступила на Женском форуме «Роль женщин в науке», состоявшемся на площадке Университета «Дубна».
«Чтобы у учёного была возможность творить, ему необходимо создать хорошие условия для работы и жизни. Решить жилищный вопрос позволяет социальная ипотека. В Подмосковье ее могут получить молодые учёные и специалисты научных организаций. За время существования этой меры поддержки получателями стали 345 учёных, в том числе 131 женщина», – рассказала зампред.
С приветственным словом к участникам встречи обратилась президент благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток», председатель Московского областного регионального отделения «Союз женщин России» Екатерина Богдасарова.

«Женщины, которых я встречала на своём профессиональном пути, занимаются важными вещами, решают масштабные вопросы. Их работа необходима. Чтобы подчеркнуть её масштаб, нам нужно держаться вместе», – отметила Богдасарова.
На пленарном заседании обсудили роль женщин в развитии российской науки, образования, медицины, социальной сферы и других направлений.

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#московская область
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Историк Смирнов: Русские и украинцы мирно ладят между собой в Черногории
11 октября 2023, 17:41

Фото: istockphoto.com/Dmitrii Anikin

Научный сотрудник Института славяноведения РАН Яков Смирнов заявил, что на фоне происходящих в мире событий русские и украинцы, большое количество которых имеют недвижимость и отдыхают в Черногории, мирно уживаются друг с другом в стране.
«Украинцев в Черногории и до начала СВО было немало, и сейчас ещё больше, но уживаются они с русскими совершенно спокойно. Все живут небольшими плотными устоявшимися коммунами и стараются друг другу помогать. Многие россияне и украинцы, находящиеся в Черногории, друг с другом поддерживают приятельские отношения внутри коммуны. Это совершенно логичная ситуация», — поделился в беседе с Pravda.Ru Смирнов.

Он подчеркнул, что для российских граждан в Черногории комфортная атмосфера, бытовых скандалов не зафиксировано.

По словам специалиста, в целом Черногория настроена дружелюбно к россиянам, многие из которых имеют в стране недвижимость и любят проводить отпуск в стране. А заявления о возможном введении виз для наших сограждан являются высказываниями отдельных политиков, пытающихся угодить Западу. Смирнов отметил, что в Черногории благоприятная и комфортная атмосфера для пребывания в ней граждан РФ.

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#отношения
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#политика
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Собянин: движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии метро восстановлено
11 октября 2023, 16:46

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена полностью восстановлено. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.
Ранее сообщалось, что движение поездов между станциями «Люблино» и «Дубровка» было приостановлено из-за столкновения двух поездов на станции «Печатники».

Собянин сообщил, что после устранения всех неполадок, по перегонам прошли два поезда без пассажиров. Также была проверена вся инфраструктура на станции «Печатники» и в тоннелях, прошёл проверку и подвижной состав, перевозящий пассажиров салатовой ветки метро. 

Движение полностью возобновлено и введено в график.

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#авария
#движение
#сергей собянин
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Летучие мыши в Подмосковье могут уснуть раньше положенного срока
11 октября 2023, 16:36

Фото: Минэкологии МО / С. Крускоп

В Подмосковье раньше обычного могут впасть в спячку летучие мыши. Коррективы в фенологический календарь Подмосковья внесло резкое похолодание, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона со ссылкой на мнение биологов.
Зимовать в Московской области остаются в основном ночницы и вечерницы, в отличие от других видов рукокрылых, мигрирующих на юг. Как правило, рукокрылые зимуют колониями в пещерах. Одна из самых крупных зимовок располагается на территории памятника природы областного значения «Залесенный овраг у деревни Власьево» в Луховицах. 
 
Отдельные особи могут впадать в спячку и в хозяйственных постройках. В связи с этим в министерстве попросили жителей, заметив уснувшего зверька, не беспокоить его Разбуженное рукокрылое, скорее всего, погибнет.
 
В Подмосковье обитает несколько видов летучих мышей. Пять из них занесены в Красную книгу региона. Это ночницы Натеррера, прудовая и усатая, а также малая и гигантская вечерницы. Последняя – наиболее редкий вид. Единственный экземпляр был добыт весной 1931 года в окрестностях Истры.
 
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#минэкологии мо
#природа
#животные
#зима
#подмосковье
#московская область
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Росстат предсказал многомиллионное сокращение числа россиян
Росстат дал прогноз динамики численности населения России к 2030 году
11 октября 2023, 16:32

Фото: istockphoto/SewcreamStudio

Росстат дал предварительную оценку динамики численности населения России на период до 2030 года. По оценкам специалистов, к этому времени население страны без учета новых регионов может сократиться на три миллиона человек.
Эти цифры были отражены в материалах к заседанию президиума Госсовета по развитию рынка труда, прошедшего в Великом Новгороде. По состоянию на 1 января 2023 года численность населения Российской Федерации без учета новых территорий составила 146 447 400 человек, передает «РБК». Согласно демографическому прогнозу Росстата, население страны будет сокращаться. К 2030 году величина этого сокращения составит 3 192 300 человек. Количество населения в новых регионах России в 2024 году по прогнозу составит 3,1 миллиона человек.

Убыль населения — это вызов для экономического развития страны, особенно на фоне растущего спроса на трудовые ресурсы. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что сейчас Россия в полной мере столкнулась с последствиями демографических провалов прошлых десятилетий. В связи с этим по предложению главы государства до 2030 года продлено действие национального проекта «Демография». Также российский лидер подчеркнул, что все шаги по развитию рынка труда должны подкрепляться мерами в сфере демографии.

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#рф
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В Подмосковье началась высадка луковичных растений в клумбах и цветниках
11 октября 2023, 16:25

Фото: Минблаго МО

Специалисты Московской области готовят клумбы и цветники к зиме, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья. Одновременно началась высадка луковичных растений, чтобы уже к майским праздникам цветы украшали парки и скверы городов региона.
«Ежегодно осенью в Подмосковье высаживают порядка 1 млн луковичных растений. Это делается для того, чтобы тюльпаны, нарциссы и гиацинты следующей весной зацвели раньше и дольше радовали жителей и гостей региона. Луковичные высаживают на месте летних цветов, которые убирают с окончанием сезона. Посадка производится при устойчивой температуре грунта 10°С», – говорится в сообщении. 
По данным министерства, в парках и на общественных территориях Московской области расположено более 4 тыс клумб и цветников. Каждую осень в рамках подготовки к зимнему сезону там выкапывают не зимующие растения, убирают сухие листьев и траву, рыхлят почву. Остающиеся на зиму в почве растения окучивают и укрывают.

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#министерство благоустройства мо
#цветы
#подмосковье
#московская область
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В Калининграде обнаружили останки восьми советских солдат
При строительстве дороги под Калининградом были найдены останки восьми солдат
11 октября 2023, 16:21

Фото: iStock/Svetlana Verbitskaya

В Калининграде во время строительства участка федеральной трассы «Приморское полукольцо» были обнаружены останки восьми советских солдат. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
В ходе археологических изысканий перед строительством дороги специалисты обнаружили могилы с останками восьмерых солдат, воевавших в Великой Отечественной войне. Рядом с ними располагались ордена и личные вещи, которые будут переданы сотрудникам военкома для установления личностей.

Также отмечается, что останки были переданы в администрацию Зеленоградского округа. Они будут перезахоронены в братской могиле или переданы для самостоятельного захоронения родственниками.

Ранее сообщалось, что ходе этих же раскопок были обнаружены старинные монеты, украшения из разных видов металла, доспехи и многое другое. По решению Минкульта РФ находки будут переданы в государственные музеи разных регионов России. 

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#калининград
#дороги
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#вов
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Путин рассказал об успехах программы соцгазификации в России
Путин: уже 375 тысяч домов подключены к газу по программе соцгазификации
11 октября 2023, 15:59

Фото: iStock/Chepko

По программе «Социальной газификации» 375 тысяч из 1 миллиона запланированных домов уже подключены к газу в России. Об этом во время выступления на пленарном заседании «Российской энергетической недели» сообщил президент России Владимир Путин.
Он напомнил, что цель программы, стартовавшей в 2021 году, заключается в том, чтобы подключить все нуждающиеся дома к газификации. 

Также Путин отметил, что в прошлом году условия программы были изменены. Теперь она стала бессрочной, а также распространяется на поликлиники и больницы, а также образовательные организации.

Ранее, в ходе того же заседания, Путин предложил расширить программу социальной газификации для ещё двух категорий населения. 

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#газ
#владимир путин
#программа
#президент
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Путин прокомментировал ситуацию с расследованием взрывов на «Северных потоках»
Путин: РФ не допускают к расследованию атак на «Северные потоки»
11 октября 2023, 15:50

Фото: michal-rojek

Президент РФ Владимир Путин в рамках пленарной сессии форума «Российская энергетическая неделя» заявил, что никто не занимается расследованием взрывов на «Северных потоках». Об этом он заявил в среду, 11 октября.
Российский глава удивился позиции некоторых государств, так как явно был совершен акт терроризма.

«Никто не расследует, наши неоднократные обращения с предложением принять участие в этом расследовании – игнорируются», — заявил президент РФ.
Ранее представитель центральной криминальной полиции Финляндии Тимо Килпеляйнен заявил, что повреждение газопровода Balticconnector расследуется как вандализм с отягчающими обстоятельствами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Напомним, 26 сентября 2022 года с начала СВО в Украину была совершена диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Происшествия произошло на пике газового конфликта между Россией и Евросоюзом. В результате атак в исключительных экономических зонах Дании и Швеции были разрушены обе нитки «Северного потока — 1» и одна из двух нитей «Северного потока — 2».

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#северный поток
#диверсия
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Две тысячи многодетных семей получили бесплатную землю в Подмосковье
11 октября 2023, 15:45

Фото: пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области

С начало года в Подмосковье почти 2 тыс. многодетных семей получили земельных участков. Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
«Число семей с тремя и более детьми, которые в этом году получили участки, достигло 1951. Таких семей в Подмосковье становится с каждым годом всё больше и больше, поэтому мы продолжаем вести активную работу по содействию администрациям в подборе участков из собственности Московской области.<…> », - поделилась министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По словам, министра с января 2023  из областной в муниципальную собственность было передано более 140 га земельных участков в городские округа Наро-Фоминский и Лобня для 1000 семей. Кроме этого, за 12 лет реализации  закона землю получили 35208семей.


Стоит отметить, за последний месяц больше было выделено участков в Электростали, Протвино и Орехово-Зуевский.

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