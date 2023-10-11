Социальную ипотеку в Московской области получили более 130 женщин-учёных

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«Чтобы у учёного была возможность творить, ему необходимо создать хорошие условия для работы и жизни. Решить жилищный вопрос позволяет социальная ипотека. В Подмосковье ее могут получить молодые учёные и специалисты научных организаций. За время существования этой меры поддержки получателями стали 345 учёных, в том числе 131 женщина», – рассказала зампред.С приветственным словом к участникам встречи обратилась президент благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток», председатель Московского областного регионального отделения «Союз женщин России» Екатерина Богдасарова.
«Женщины, которых я встречала на своём профессиональном пути, занимаются важными вещами, решают масштабные вопросы. Их работа необходима. Чтобы подчеркнуть её масштаб, нам нужно держаться вместе», – отметила Богдасарова.На пленарном заседании обсудили роль женщин в развитии российской науки, образования, медицины, социальной сферы и других направлений.
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