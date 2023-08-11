Социолог Иванов заявил, что россияне не готовы к сокращению рабочей недели

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В Госдуме предложили сократить рабочую неделю с 40 до 36 часов. С инициативой выступила депутат Светлана Бессараб. Однако профессор факультета социологии СПБГУ Дмитрий Иванов заявил, что российское общество и экономика не готовы к таким переменам.
В интервью «Радио 1» социолог объяснил, что сокращение рабочей недели приведёт к сокращению доходов. К такому россияне и их зарплаты пока не готовы.
Многие уверены. Что в некоторых отраслях уже происходит сокращение рабочих часов. Однако специалист подчеркнул, что в этих сферах просто размыта граница отдыха и труда.
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«Наше общество не готово, наша экономика не готова. Уровень зарплат, доходов людей явно не подготовлен к таким изменения, поскольку любое сокращение рабочей недели ведёт к сокращению заработков доходов, на это большинство пойти не может. Такая инициатива не будет принята, это обычный летний пиар-ход депутатов», — сказал Дмитрий Иванов.
«Есть отдельные отрасли и есть отдельные виды бизнеса, где рабочая неделя не выглядит стандартной, но при этом объём рабочих часов там не меньше, и на самом деле даже больше. Люди формально меньше появляются на рабочем месте, но при этом они формально свободно продолжают работать. Это характерно для наиболее продвинутых и трудоёмких бизнесов, например, для IT, юриспруденции. Там люди работают гораздо больше, чем на конвейере, но выглядит, будто их продолжительность рабочего дня и недели меньше», — заметил социолог.Читайте также:
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Екатерина Шмакова