Социолог Мукомель назвал популизмом меры по ограничению деятельности мигрантов

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Руководитель сектора изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН Владимир Мукомель заявил, что решения властей некоторых регионов РФ на запрет мигрантам заниматься определённой деятельностью является популизмом, а не действительно эффективной мерой.
«Подобные меры не работали и никогда не будут работать. Перед нами просто реакция властей на возросший уровень мигрантофобии у россиян. Имитация бурной деятельности, популизм — и не более того», — высказал мнение в беседе с Общественной Службой Новостей Мукомель.
До этого, например, власти Челябинской области подписали указ, запрещающий мигрантам водить такси, маршрутки и автобусы.
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Мелисса Тимофеева