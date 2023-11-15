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Социолог Мукомель назвал популизмом меры по ограничению деятельности мигрантов

15 ноября 2023, 19:10
Фото: istockphoto.com/Олег Копьёв

Фото: istockphoto.com/Олег Копьёв

Руководитель сектора изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН Владимир Мукомель заявил, что решения властей некоторых регионов РФ на запрет мигрантам заниматься определённой деятельностью является популизмом, а не действительно эффективной мерой.
«Подобные меры не работали и никогда не будут работать. Перед нами просто реакция властей на возросший уровень мигрантофобии у россиян. Имитация бурной деятельности, популизм — и не более того», — высказал мнение в беседе с Общественной Службой Новостей Мукомель.

До этого, например, власти Челябинской области подписали указ, запрещающий мигрантам водить такси, маршрутки и автобусы.


А вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой заявил, что мигрантов не следует допускать к работе в качестве курьеров или водителей.

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#указ
#меры
#мигранты
#работа
#регионы
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В Жуковском состоится форум «Управдом»
15 ноября 2023, 19:34

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В подмосковном Жуковском 17 ноября пройдёт форум «Управдом».
Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации городского округа Жуковский, мероприятие будет проходить по адресу: улица Фрунзе, дом 23. Пришедшим на форум необходимо будет пройти в Актовый зал.

Кроме того, стало известно, что на форуме будет обсуждаться такая важная и волнующая жителей тема, как «Обращение с отходами на территории городского округа Жуковский».

При этом, начало форума состоится в 17:00.

Отмечается, что мероприятие могут посетить все желающие.

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#жуковский
#форум
#общество
#подмосковье
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Клименко призвал РКН додавить онлайн-казино
15 ноября 2023, 18:55

Фото: istockphoto.com/peshkov

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что Роскомнадзору следует заняться блокировками онлайн-казино и додавить их деятельность до конца.
Он пояснил, что, во-первых, онлайн-казино, по сути, занимаются мошеннической деятельностью, пользуясь игровой зависимостью некоторых людей и оставляя их без денег, а во-вторых, все деньги такие организации проводят по серым и не совсем законным схемам.

«Сегодня уже не такая ситуация, какой она была несколько лет назад, когда рекламу этих онлайн-казино крутили круглые сутки все, кому не лень. Но этого демона не додавили. Сняв остроту проблемы, в РКН, видимо, просто поставили «галочку» и занялись более важными делами. Но этого недостаточно: онлайн-казино должны исчезнуть», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Клименко.

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#роскомнадзор
#онлайн
#интернет
#общество
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В Красноармейске провели мероприятие к Международному дню слепых
15 ноября 2023, 18:43

Фото: телеграм-канал Максима Красноцветова

В Красноармейске прошло мероприятие, приуроченное к Международному дню слепых. Об этом в своём телеграм-канале написал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.
Международный день слепых — всемирная дата, призванная привлечь внимание людей к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации. Этот день отмечается ежегодно, 13 ноября. Региональная организация Всероссийского общества слепых в Московской области объединяет детей и взрослых – 30 местных организаций и более 5 тысяч инвалидов по зрению. Для гостей и жителей округа подготовили яркие музыкальные и танцевальные номера творческих коллективов со всей Московской области.
«Хочу сказать, что люди с ограниченными возможностями вызывают большое уважение! Многие нашли себя в спорте, в творчестве, вдохновляют тех, кому требуется поддержка. Это люди сильные духом. Желаю всем крепкого здоровья!» — отметил глава муниципалитета.
Участникам мероприятия вручили благодарственные письма за выступления на Летних играх Паралимпийцев 2023 года.

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#пушкинский округ
#максим красноцветов
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В подмосковном ЗАГСе перечислили приметы, связанные с обручальными кольцами
15 ноября 2023, 18:35

Фото: Istockphoto / Виктор Высоцкий

Обручальное кольцо на свадьбе обязательно должно принадлежать жениху или невесте. Нежелательно использовать для церемонии чужое украшение, даже если оно досталось по наследству, сообщили в пресс-службе Главного управления ЗАГС Московской области. Там рассказали о приметах, связанных с обручальными кольцами.
«Принято считать, что, использовав чужое кольцо, вы заберёте счастье у предыдущих владельцев или переймёте на себя их судьбу. Собственное кольцо также нельзя никому давать мерить ни до свадьбы, ни после неё. Свадебные кольца желательно покупать в паре и в один день. Это обещает паре долгую и счастливую семейную жизнь», – отметили в управлении. 
Есть ещё одна интересная примета, связанная с заблаговременной покупкой свадебных колец. Если их купили задолго до свадьбы, нужно положить украшения в пакетик, залить водой и заморозить.
 
Существует также поверье о том, что поверхность кольца непременно должна быть гладкой, безо узоров, камешков и гравировки. Это гарантирует паре спокойную и размеренную жизнь. А вот наличие неровностей, вычурных узоров или надписей сулит постоянные ссоры и скандалы в семье.

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#загс
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#подмосковье
#московская область
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Союз женщин, фонд «Защитники отечества» и епархия Московской области заключили соглашение
Епархия Московской области будет помогать Союзу женщин и фонду поддержки бойцов
15 ноября 2023, 18:26

Фото: Радио 1

15 ноября Епархия Московской области, фонд поддержки участников специальной операции «Защитники Отечества» по Московской области и региональное отделение Союза женщин России подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония прошла в соборе святителя Николая в Красногорске.
Как рассказала председатель Московского областного регионального отделения Союза женщин России Екатерина Богдасарова, соглашение – это естественное движение, которое поможет объединиться во время трудностей.
«Если говорить о нашем Союзе, то это более 2400 женщин, активных, неравнодушных, готовых работать и помогать. Только за 2023 год мы провели 240 разных акций и мероприятий для укрепления института семьи, для поддержки наших бойцов и их близких, для помощи тем, кто одинок или как-то ограничен по здоровью. Фонд «Защитники Отечества» и Митрополия ставят перед собой те же самые задачи. Объединив наши усилия, мы увеличим наши возможности помогать и поддерживать тех, кто в этом нуждается», — отметила она.
Договор поможет организациям работать вместе над сохранением и укреплением традиционных российских духовно-нравственных ценностей, укреплять здоровье местных жителей и патриотизм.

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#подмосковье
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#фонд
#патриотизм
#женщины
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В Котельниках обновили детскую игровую зону площадью 200 кв м
15 ноября 2023, 18:19

Фото: Минблаго МО

В Котельниках завершили обновление детской игровой площадки в Покровском проезде, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Площадку площадью 200 кв м оборудовали с учётом современных требований безопасности и комфорта. На ней установлены новые игровые элементы: многокомпонентный игровой комплекс, гимнастический комплекс, качалка-балансир, качалка на пружине и двойные качели. Для удобства посетителей обустроены лавочки и урны, установлен информационный стенд.
 
По данным министерства, в текущем году в рамках нового мероприятия по замене оборудования на детских игровых площадках в регионе провели ремонт и замену 450 площадок. В следующем году программу планируют продолжить. 

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#министерство благоустройства мо
#благоустройство
#детская площадка
#реконструкция
#котельники
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В Подмосковье заинтересовались африканским опытом переработки отходов насекомыми
15 ноября 2023, 17:51

Фото: Минэкологии МО

В Подмосковье могут начать перерабатывать отходы с помощью насекомых, сообщили в пресс-службе Министра экологии и природопользования региона. Глава министерств Тихон Фирсов встретился в Доме правительства Московской с представителями отходоперерабатывающей организации из Уганды.
Сотрудники Nabugabo Updeal Joint Venture представили свой опыт переработки органических отходов с помощью мухи чёрная львинка. Личинки насекомого превращают пищевые отходы в полезное удобрение, которое может быть использовано садоводами, а самих личинок активно закупают фермеры и птицефабрики в качестве добавок или основного корма для животных. 
 
Другие потребители – производители спортивного питания, так как личинки богаты белком. Жир, получаемый из личинок мухи, используется в косметологии, а из взрослых насекомых можно получать хитин – универсальный материал для пищевой и фармацевтической промышленности.
«Чтобы технология африканских коллег получила признания в нашем регионе, необходимо её протестировать. Разведение в нашем климате теплолюбивых чёрных львинок потребует больших затрат электричества. Кроме того, любой технологии нужно пройти государственную экологическую экспертизу. Только после этого можно будет говорить о её применении», – заявил Фирсов.
Чёрная львинка – тропическая муха, изначально обитавшая в джунглях Южной Америки, а в последствие заселившая другие тёплые и влажные регионы. Самые северные находки сделаны на юге Германии и Чехии. В России энтомологи фиксировали этих насекомых только в Краснодарском крае.
 
Менее месяца назад правительство России признало продукцию, произведённую из чёрной львинки, сельскохозяйственной. Таким образом, насекомое может послужить на благо сельского хозяйства и экологии.

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#минэкологии мо
#отходы
#переработка
#насекомые
#тихон фирсов
#африка
#московская область
#подмосковье
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В теракте, устроенном Треповой*, увеличилось число погибших
Скончался один из потерпевших по делу о теракте, организованного Треповой*
15 ноября 2023, 17:47

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Число погибших в теракте, который устроила Дарья Трепова*, количество погибших увеличилось до двух. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
В ходе судебного заседания стало известно, что в больнице скончался мужчина, который получил серьезные травмы от взрыва. 

Напомним, Дарья Трепова* пришла на творческую встречу с военкором Владленом Татарским 2 апреля ткущего года. Она вручила журналисту статуэтку, начиненную взрывчаткой. Вскоре после этого в кафе произошел взрыв. В результате теракта Татарский погиб, около 30 человек получили ранения. 
 
Трепова* вину в содеянном признала частично. Она заверяет, что не знала о том, что в статуэтке находилась бомба, однако полиграф ее слова не подтвердил. 

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#санкт-петербург
#убийство
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Около 200 ярмарок пройдет в Московской области
15 ноября 2023, 17:44

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Порядка 200 ярмарок пройдет в Подмосковье в ноябре. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Ярмарки пройдут 43 городских округах Московской области.

«Ярмарки проводятся ежемесячно. Так, в ноябре пройдёт 187 тематических ярмарок на территории Подмосковья. Многие будут посвящены Международному дню студента, Дню работника сельского хозяйства и Дню матери. На торговых площадках представлена натуральная фермерская продукция, а также выращенные овощи и ягоды от местных товаропроизводителей», - поделился министр сельского хозяйства Московской области Владислав Мурашов.

На ярмарках для гостей будут представлены молочная и мясная продукция, рыба, сыры, мед, кондитерские и хлебобулочные изделия, напитки производящиеся в регионе. Также жители смогут приобрести изделия ручной работы.

Стоит отметить, что самое большое количество ярмарок пройдут в Зарайске, Истре, Красногорске, Щелково, в Одинцово и Волоколамске. Полный список мест проведения можно найти на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

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