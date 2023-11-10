Совещание по газовой безопасности прошло в Дубне

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
Зампред правительства Московской области Мария Нагорная провела совещание по газовой безопасности в Дубне. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
На совещании был поднят вопрос о переходе округа на новую модель обеспечения газовой безопасности в соответствии со стандартами региона.
Из-за перехода унифицированную схему техобслуживания жители Подмосковья часто становятся жертвами мошенников.
Стоит отметить, что с января 2024 года в Московской области обслуживание газового оборудования будет производиться только АО «Мособлгаз».
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Из-за перехода унифицированную схему техобслуживания жители Подмосковья часто становятся жертвами мошенников.
«От работы представителей управляющих компаний, Ассоциации председателей советов многоквартирных домов в Московской области в том числе зависит на данный момент безопасность наших жителей. Как людям, которым доверяют жители подмосковных МКД, которые непосредственно взаимодействуют с собственниками жилых помещений, мы готовы ответить на все вопросы, чтобы заранее прийти к понимаю по реперным точкам», - подчеркнула Мария Нагорная.
Стоит отметить, что с января 2024 года в Московской области обслуживание газового оборудования будет производиться только АО «Мособлгаз».
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Мира Полтева