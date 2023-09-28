Совет Европы займётся вопросом соблюдения прав человека в ВС Армении

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Совет Европы объявил о поиске специалистов, которые помогут в осуществлении проекта по продвижению прав человека в Вооружённых силах Армении. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что по итогу реализации проекта военные и правоохранительные органы будут применять в своей работе «европейские стандарты». Планируется нанять до 45 специалистов с опытом в области прав человека, социологии и психологии в военной сфере.
Сообщается, что на реализацию проекта выделено 600 тысяч евро.
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«Общая цель проекта — сделать так, чтобы широкая общественность в Армении наслаждалась своими правами в соответствии с европейскими нормами и получала пользу от подотчётной и профессиональной судебной системы», — приводит соответствующую информацию из документа RT.
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Екатерина Коршунова