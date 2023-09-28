Совет Европы займётся вопросом соблюдения прав человека в ВС Армении

Представители думской фракции ЛДПР разработали законопроект, предлагающий установление размера платы за предоставление социальных услуг пенсионерам и инвалидам в домах-интернатах и пансионах в размере не более 75% величины прожиточного минимума на душу населения в зависимости от субъекта. Об этом сообщает RT.