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Совет Европы займётся вопросом соблюдения прав человека в ВС Армении

28 сентября 2023, 13:13
Фото: iStock/irgit

Фото: iStock/irgit

Совет Европы объявил о поиске специалистов, которые помогут в осуществлении проекта по продвижению прав человека в Вооружённых силах Армении. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что по итогу реализации проекта военные и правоохранительные органы будут применять в своей работе «европейские стандарты». Планируется нанять до 45 специалистов с опытом в области прав человека, социологии и психологии в военной сфере.

«Общая цель проекта — сделать так, чтобы широкая общественность в Армении наслаждалась своими правами в соответствии с европейскими нормами и получала пользу от подотчётной и профессиональной судебной системы», — приводит соответствующую информацию из документа RT.


Сообщается, что на реализацию проекта выделено 600 тысяч евро.

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#военные
#омбудсмен
#армения
#европа
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Большая часть россиян считает высшее образование в РФ посредственным
28 сентября 2023, 13:23

Фото: iStock/Drazen Zigic

58% россиян считают качество российского высшего образования посредственным. При этом на Кавказе, в Сибири и ДФО вузами довольны.
«МК» пишет, что опрос, который был посвящен оценке качества высшего образования после пандемии и отказа от Болонской системы, продемонстрировал, что большинство россиян считают уровень высшего образования в стране средним.
 
Больше всего недовольства высказывают девушки в возрасте 18-25 лет (55% и 68%). Лояльно к системе высшего образования относятся жители Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока.
 
У 41% опрошенных родителей вызывает недовольство система ЕГЭ. Хуже всего об экзамене отзываются в Москве и Санкт-Петербурге.

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#образование
#студенты
#учёба
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Газпромбанк выкупил ТЦ «Мега» у шведских инвесторов
28 сентября 2023, 12:28

Фото: iStock/NiseriN

Газпромбанк выкупил торговые центры «Мега» у шведских инвесторов, об этом сообщили в пресс-службе банка.
14 торговых центров, расположенных в крупных городах России, ранее принадлежали Ingka Centres. По информации «Коммерсантъ» их суммарная стоимость составляет порядка 2,85 миллиарда долларов. 

Ingka Centres считался крупнейшим владельцем торговых площадей на территории России. Площадь всех 15 магазинов «Мега» составляет 2,3 миллиона квадратных метров. 

Ранее шведский холдинг Ingka Centres, которому принадлежат сеть IKEA и торгово-развлекательный комплекс «Мега», продал свою штаб-квартиру в Москве. Это офисный комплекс «Химки бизнес-парк», площадью 42 тысячи квадратных метров.

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#тц
#швеция
#банк
#газпром
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«АвтоВАЗ» продаёт автомобили онлайн
28 сентября 2023, 12:13

Фото: istockphoto/Fahroni

Российская компания «АвтоВАЗ» запустила онлайн-продажи автомобилей Lada, которые можно купить по заводской цене.
«Онлайн-продажи по заводской цене для покупателя означают возможность приобрести автомобили LADA на официальном сайте компании гарантированно по рекомендованной розничной цене и с дополнительной выгодой до 40 000 рублей», — сообщает пресс-служба предприятия.
Оформление сделки и выдача автомобиля проходят в одном из дилерских центров АО «Центральная СТО» в Тольятти. В данный момент по заводской цене можно приобрести онлайн Lada Granta в комплектации Standart и Drive Active.
 
До этого «АвтоВАЗ» поднял цены на Lada Niva Bronto. Это самая дорогая версия внедорожника Niva Legend. Обе комплектации выросли в цене на 34 тысячи рублей или на 2,8-2,9%.
 
В базовой комплектации Luxe (в марте она стоила 1 175 900 рублей) новая Lada Niva Bronto подорожала до 1 209 900 рублей. Версия Prestige обойдётся примерно в 1 259 900 рублей.

Ранее маркетплейс Ozon запустил продажи китайских автомобилей Chery. Автомобиль можно приобрести пока только в Москве и Подмосковье. Список городов будет расширяться.

Сейчас к покупке доступны автомобили от компании ООО «Деливери кар», онлайн-дилера китайской марки Chery. Представитель  Ozon уточнил, что за гарантию и сервисное обслуживание будет отвечать дилер. Также маркетплейс не предоставляет кредит на покупку машин.

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#автомобили
#машины
#автомобилисты
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В Истре проведут капитальный ремонт образовательных учреждений
28 сентября 2023, 12:12

Фото: пресс-служба администрации городского округа Истра

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева в рамках рабочего выезда посетила образовательные учреждения муниципалитета, в которых запланирован капитальный ремонт в следующем году.
Образовательные учреждения будут отремонтированы в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Истра.

В 2024 году запланирован капитальный ремонт в школе в деревне Кострово, которая была построена в 1969 году. Эта школа была построена как военный госпиталь и на сегодняшний день здание далеко ушло от современных стандартов образования. Капитальный ремонт школы позволит улучшить материально-техническую базу и создать более комфортные условия для обучения детей. Завершение работ запланировано на начало следующего учебного года. 


Также, капитальный ремонт будет проведён в здании детского сада № 46, расположенного в посёлке Глебовский. В детском саду ни разу не проводился ремонт со времён постройки. Специалисты создадут в детском саду комфортные условия для пребывания в соответствие с современными стандартами.

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В Подмосковье за три года отремонтируют 16 детских школ искусств.
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#госпиталь
#стандарт
#татьяна витушева
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Система бронирования Leonardo восстановлена
28 сентября 2023, 12:08

Фото: iStock/anyaberkut

Работоспособность системы бронирования Leonardo восстановлена, сообщает компания «Аэрофлот» в своем Telegram-канале.
«Затруднения с регистрацией в аэропортах маршрутной сети компании устранены», - прокомментировали ситуацию представители «Аэрофлот». 

Ранее у авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа» наблюдались проблемы с системой регистрации пассажиров — в связи с глобальным сбоем в российской системе бронирования Leonardo. Пассажирам настоятельно порекомендовали приезжать в аэропорты заранее, чтобы не опоздать на рейс. 

Позже в Ростехе сообщили, что причиной сбоя стала массированной DDoS-атака из-за рубежа.

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#атака
#бронирование
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Российские разработчики выпустили треш-игру «Русы против ящеров»
В Steam вышла основанная на мемах игра «Русы против ящеров»
28 сентября 2023, 12:03

Фото: iStock/gorodenkoff

Российская команда «the Bratans» выпустила игровую новинку «Русы против Ящеров». Редакция «Радио 1» расскажет, чего ждать от игры и почему ее основой стал популярный мем.

«Русы против ящеров»: стим


Игроку предстоит выбрать одного из трех героев-богатырей, каждый из которых наделён способностями и оружием. Персонажам предстоит одолеть соперников, которыми будут ящеры, рептилоиды и другие «монстры». Разработчики обещают эпичные сражения, мощные бои, разнообразные локации, безупречную графику игры и обворожительные пейзажи. Игроки окунутся в атмосферу древней цивилизации, которая вступает в противостояние с захватчиками. В описании игры в Steam говорится, что «ироды» и полчища Ящеров посягнут на святые места предков, а древним Русам предстоят сражения с врагами ради спасения мира.
 
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«Древние Русы против ящеров»: мем

 
Отечественная студия выпустила игру, основанную на мемах, которые распространились в сети в 2023 году.  Мемы посвящены войне древних русов и ящеров, которая развернулась во времена древнерусской империи во время великой войны с рептилиеподобными захватчиками. Теория такого противостояния появилась в марте 2023 года на ютуб-канале «Профессора Багирова». Автор короткометражных роликов представляется кандидатом исторических наук и заявляет, что занимается разоблачением ящерской теории заговора. В первом ролике «профессор» читает лекцию о том, как древние русы противостояли цивилизации ящеров, которые намеревались захватить вселенную. Он также убежден, что именно рептилии внедрили «лженауку» математику. Видео «профессора» стали популярны в сетях, а вскоре появились мемы с изображением древних русов-богатырей и ящеров.
 

Древние Русы против ящеров»: трейлер




На трейлере игры можно увидеть восемь полигонов, на которых игрокам предстоит сражаться с противником, трех героев-богатырей, которых можно выбрать в качестве игровых персонажей, зеленых ящеров и зрелищные спецэффекты. 


«Древние Русы против ящеров»: цена


«Русы против Ящеров» доступна пользователям за 37 рублей. Такая скидка будет действовать до 4 октября. Отзывы пользователей на редкость положительные. 98% игроков в восторге от отечественной игровой новинки.
 
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#компьютер
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В ЛДПР предложили сбалансировать нормы закона о социальном обслуживании россиян
28 сентября 2023, 12:02

Фото: iStock/Timofey Zadvornov

Представители думской фракции ЛДПР разработали законопроект, предлагающий установление размера платы за предоставление социальных услуг пенсионерам и инвалидам в домах-интернатах и пансионах в размере не более 75% величины прожиточного минимума на душу населения в зависимости от субъекта. Об этом сообщает RT.
Автор проекта, глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) рассказал, что с принятием закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» поменялся порядок взимания платы с пенсионеров и инвалидов, которые проживают в домах-интернатах, пансионах и иных организациях.

«У одних получателей социальных услуг среднедушевой доход включает высокую страховую пенсию, заработанную ими за долгую и добросовестную работу, ежемесячную денежную выплату, дивиденды, прочие социальные пособия, а у других — лишь небольшую страховую либо социальную пенсию и доплату к пенсии», — цитирует Нилова RT.

Парламентарий утверждает, что разная плата может вызывать чувство несправедливости.

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#пенсии
#плата
#пособия
#лдпр
#россияне
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В Роскачестве назвали категории россиян, которым положен перерасчёт пенсии
Роскачество: у 80-летних пенсионеров автоматически происходит перерасчет пенсии
28 сентября 2023, 11:41

Фото: iStock/Denis Vostrikov

В пресс-службе Роскачества рассказали RT, когда и как происходит перерасчёт пенсии.
Сообщается, что перерасчет пенсии часто происходит автоматически: когда пенсионер достигает возраста 80 лет или в момент изменения группы инвалидности. По информации экспертов, для пенсионеров, которые работают, есть свои основания перерасчёта — страховые взносы, перечисляемые за них работодателем.

«Они учитываются при назначении страховой пенсии по старости, инвалидности, переходе с одного вида страховой пенсии на другой. Кроме того, к перерасчёту ведут результаты инвестирования и те поступления денежных средств, которые не учитывались при расчёте пенсии. Такие перерасчёты производятся 1 августа каждого года», — приводит слова из сообщения пресс-службы Роскачества RT.

Отмечается, что сделать перерасчет пенсии по заявлению можно в том случае, если, например, изменилось число иждивенцов, которые находятся на попечении пенсионера.

Чтобы подать заявление на перерасчет пенсии, необходим документ, удостоверяющий личность (чаще всего паспорт), а также документы, которые подтверждают особые обстоятельства (нестраховые периоды, основания для начисления повышенной пенсии). 

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#пенсионер
#паспорт
#документы
#заявление
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В Госдуме рассмотрят законопроект о выдаче земли семьям после 10 лет брака
28 сентября 2023, 11:21

Фото: istockphoto/maruco

По инициативе ЛДПР, предоставленный государством земельный участок станет общей долевой собственностью всех членов семьи.
ТАСС сообщает, что депутаты от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким вносят на рассмотрение Госдумы законопроект о бесплатном предоставлении земли семьям, которые прожили в браке более 10 лет и имеющим детей.
 
Изменения могут появиться в Земельном кодексе РФ. Согласно инициативе, россияне, которые состоят в браке не менее 10 лет и имеют одного и более детей, могут бесплатно получить земельный участок от государства.

«Возможность бесплатного получения семьями земельного участка улучшит их благосостояние, положительно скажется на их здоровье, а также станет подспорьем для основания родовой усадьбы, для рождения детей и их всестороннего развития», - отмечают авторы законопроекта в пояснительных материалах.
Инициатива может поспособствовать постепенному переходу от урбанизации мегаполисов к развитию загородной современной малоэтажной застройке.

Ранее сообщалось, что более 70% ипотеки выдаётся россиянам, тратящим на кредиты более 50% дохода. Во втором квартале 2023 года, по данным главы департамента финансовой стабильности Центрального банка России Елизаветы Даниловой, 71,7% всех новых ипотечных кредитов выдали россиянам, у которых уже имеются кредиты. Они тратят на погашение кредитов более 50% своего дохода.

Указывается на увеличение доли таких кредитов в общем портфеле ипотечных ссуд. Она сейчас составляет 60,8%. Данные кредиты предоставляются на покупку новых квартир, на готовые жилплощади. Также они выдаются клиентам, у которых долговая нагрузка более 50%.

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