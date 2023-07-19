Совет Федерации одобрил закон о запрете смены пола

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В соответствии с новой статьей закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», лицам, сменившим пол будет запрещено усыновлять детей. Введенная инициатива позволит на законных основаниях аннулировать брак, если один из супругов сменит половую принадлежность.
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