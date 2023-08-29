Советник министра обороны Болгарии устроил скандал в отделении детской травматологии

Фото: istockphoto/rarrarorro
Министерство обороны Болгарии проводит проверку в отношении советника главы оборонного ведомства Мустафы Эмина, устроившего скандал в главной больнице страны. Чиновник привез в травматологическое отделение своего ребенка и потребовал немедленно удалить из зала других детей.
Мустафа Эмин — член национального совета партии «Да, Болгария!», депутат парламента страны. Советником министра обороны он был назначен два месяца назад. В военном ведомстве уже заявили, что проведут проверку в связи со скандалом. О расследовании, проводимом со своей стороны сообщили, сообщили также представители партии «Да, Болгария!» и избирательного альянса «Демократическая Болгария», который Эмин представляет в парламенте.
Читайте также:
В Болгарии застрелили экс-кандидата в президенты Алексея Петрова
Президент Болгарии Радев раскритиковал действия Киева
В Болгарии священник встретил кортеж Зеленского проклятьями
Александр Бойцов