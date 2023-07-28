Совфед одобрил право подмосковных властей эвакуировать неправильно припаркованные машины

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Сенаторы одобрили закон, разрешающий властям Подмосковья эвакуировать на штрафстоянки припаркованные с нарушениями автомобили. Закон вносит изменения в КоАП.
«Часто спасательным службам нужно подъехать к человеку, оказавшемуся в беде, а им препятствуют неправильно припаркованные автомобили. Есть случаи, когда вывоз мусора невозможен из-за перегороженного проезда. Таким образом, из-за одного-двух автомобилей возникают проблемы у сотен людей. Опыт Москвы и Санкт-Петербурга показал, что после передачи полномочий вопрос решается оперативнее. Машины эвакуируются, дворы разгружаются», – пояснил зампред Мособлдумы Олег Рожнов.Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов пояснял, что от жителей региона поступает большое количество жалоб на неправильную парковку. Автомобилей в Подмосковье много, а выписывать штрафы могут только инспекторы ГИБДД. Однако их число ограничено. Решение о передаче полномочий позволит снизить нагрузку на инспекторов ГИБДД и оперативнее реагировать на нарушения.
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Лора Луганская