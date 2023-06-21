Совфед одобрил закон о призыве осужденных на службу в ВС РФ по контракту

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev
Совфед одобрил закон об освобождении от уголовной ответственности участников СВО
Участники специальной военной операции могут быть освобождены от уголовной ответственности. Соответствующий закон был принят Советом Федерации, пишет агентство ТАСС.
Сообщается, что лица, принимающие участие в СВО, будут освобождены от уголовной ответственности. Норма касается тех, кто заключил контракт о прохождении службы в ВС РФ в период мобилизации, военного времени или военного положения.
Отмечается, что нововведения будут распространяться на тех, кто был осужден за совершение преступлений небольшой и средней тяжести. Данный закон также наделяет правом заключения контрактов с Минобороны ограниченно годных к прохождению военной службы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Госдума приняла закон о запрете пересылки данных через иностранные мессенджеры.
Сообщается, что лица, принимающие участие в СВО, будут освобождены от уголовной ответственности. Норма касается тех, кто заключил контракт о прохождении службы в ВС РФ в период мобилизации, военного времени или военного положения.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Госдума приняла закон о запрете пересылки данных через иностранные мессенджеры.
Анастасия Крестьянова