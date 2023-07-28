Совфед одобрил закон о трудовом воспитании школьников

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Сенаторы на заседании одобрили закон о общественно-полезном труде для школьников. В рамках нововведения, в образовательные учреждения также вернутся серебряные медали.
Кроме того, в школах будут прививать трудолюбие и формировать трудовое воспитание. Инициаторы законопроекта также предложили ввести в школах серебряную медаль. Все нововведения были одобрены сенаторами на заседании.
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Анастасия Крестьянова