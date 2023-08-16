Совфед предложил лишать свободы на срок до 3 лет за публикацию атак БПЛА

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Совет Федерации разработал законопроект, запрещающий распространять в СМИ и интернете фото и видео мест обстрела, атак дронов, других военных сведений. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, пишет ТАСС.
В соответствии с нововведением, россиянам будет запрещено выкладывать в сеть интернет или публиковать в СМИ фото и видео с мест обстрелов и другие сведения, которые могут указать на местоположение каких-либо важных объектов и оценить характер и степень их поражения.
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