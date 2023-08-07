«Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк

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«В понедельник, 7 августа, в 16 часов 20 минут с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.
Отмечается, что за 2023 год это уже десятый пуск российской ракеты-носителя в космическое пространство.
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