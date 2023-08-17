Созданная в Химках станция «Луна-25» сделала первое фото лунной поверхности

Фото: администрация г. о. Химки
Автоматическая станция «Луна-25», созданная химкинским НПО имени С. А. Лавочкина впервые провела съёмку лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Аппарат продолжает полёт по круговой орбите искусственного спутника Земли.
«На снимке, сделанном сегодня в 08:23, запечатлён южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. Невидимый с Земли кратер – уникальный объект на лунной поверхности. Он вызывает большой интерес у исследователей. Полученные снимки значительно дополнили сведения об этом кратере для учёных», – рассказали в Роскосмосе.Накануне «Луна-25» передала первые три снимка во время перелёта к Луне с расстояния около 310 тыс км от Земли. На фото видны сама станция, Земля и Луна.
Станцию создали в НПО имени С.А. Лавочкина с использованием только российских элементов и последних открытий в области космического приборостроения. Вся техника показала полную работоспособность и готовность к исследованиям Луны.
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